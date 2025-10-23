x Leão pula de caminhão em movimento e escapa; assista

Um leão escapou de um caminhão em movimento em uma estrada da África do Sul e a cena, registrada por um motorista que seguia atrás, viralizou nas redes sociais. O animal havia sido sedado para transporte, mas conseguiu subir até o teto do veículo e pular enquanto o caminhão ainda trafegava. As informações são do The Sun.





Nas imagens, o leão é visto fazendo uma aterrissagem desajeitada antes de se levantar e caminhar calmamente em direção oposta ao tráfego. Ele atravessa as duas faixas e segue pelo acostamento coberto por vegetação baixa, sem demonstrar agressividade.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, o animal tinha sido adquirido pouco antes em uma fazenda de caça e estava sendo levado para outro local. O motorista do caminhão ainda percorreu parte da rodovia com o felino sobre o teto, até que reduziu a velocidade e se aproximou do acostamento, momento em que o leão saltou.

O animal caminhou cerca de 1,5 quilômetro até se abrigar sob uma árvore, nas proximidades da cidade de Bakerville. O caso foi comunicado ao Serviço Policial Sul-Africano e acompanhado pelo veterinário Anton Nel, do Hospital Veterinário de Lichtenburg.

"As paredes do trailer eram lisas e tinham cerca de 2,5 metros de altura, mas o leão conseguiu escalar e passar seu grande corpo pela pequena escotilha de observação. Foi uma fuga impressionante" . contou Nel ao The Sun.

Segundo o veterinário, o leão ainda estava sob efeito do sedativo, o que explicava seu comportamento tranquilo após a fuga.





“Ele foi recolocado no veículo sem incidentes e seguiu viagem para seu destino” , afirmou.

A Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (NSPCA) informou que foi notificada e que realizará uma inspeção no local de destino para garantir que o ambiente seja seguro para o felino. O leão foi levado a uma fazenda na cidade de Zeerust, no noroeste do país.