GoFundMe e Freepik Estudante é morta por pitbulls que cuidava

Uma estudante universitária do Texas morreu após ser brutalmente atacada por três pitbulls enquanto trabalhava como pet sitter. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (22), em Tyler, nos Estados Unidos, e chocou familiares, vizinhos e autoridades locais. As informações são do NY Post.

Segundo informações da polícia, Madison Riley, de 23 anos, foi encontrada morta no quintal de uma residência por volta das 16h15. Um vizinho acionou o 911 ao perceber que algo estava errado. Quando agentes do Escritório do Xerife do Condado de Smith chegaram ao local, os cães ainda estavam avançando.

GoFundMe Riley estava cursando bacharelado em educação infantil, uma escolha que, segundo sua mãe, foi inspirada por seu irmão mais novo, diagnosticado com autismo.





“O cães então desviaram a atenção e começaram a vir na direção dele. O agente sacou sua arma de serviço e atirou em um dos cachorros, matando-o”, afirmou o sargento Larry Christian ao canal KYTX.

A mãe da jovem, Jennifer Hubbell, relatou ao canal WFAA que entrou em desespero ao receber a notícia da morte da filha. Segundo ela, Riley conhecia os animais e já havia notado uma mudança de comportamento recentemente.

“Ela disse que eles nem sempre foram assim”, contou.

Hubbell explicou que a filha era experiente no cuidado de animais e havia trabalhado por longos períodos como babá das crianças da família proprietária dos cães. Por isso, acreditava que cuidar dos pitbulls “seria uma situação tranquila”.

Em uma publicação no GoFundMe, Hubbell descreveu a filha como uma educadora dedicada.





“Seus alunos da pré-escola ao 3º ano a adoravam. Ela tinha o dom de fazer cada criança se sentir segura, especial e amada. O coração de Madison era feito para esse trabalho”, escreveu.

Os dois pitbulls sobreviventes serão alvo de uma audiência judicial marcada para quarta-feira (27), quando será decidido o destino dos animais.