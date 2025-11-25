Reprodução/Jornal Razão Casas ficam submersas após fortes chuvas em Santa Catarina.













A semana começou com grande volume de chuvas em Santa Catarina, devido ao processo de formação de um ciclone extratropical entre o Sul e o Sudeste do Brasil. As fortes chuvas atingiram principalmente a região do Médio Vale do Itajaí e o Litoral Norte do estado, durante a madrugada do domingo (23) para a segunda (24).

Leia mais notícias sobre a previsão do tempo: Rio segue em Estágio 2 com chuva e ventos fortes nesta terça (25)

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o município de Luiz Alves, no Médio Vale do Itajaí, foi um dos mais atingidos. A cidade registrou 180mm de chuva em apenas 12 horas, aproximandamente o volume esperado para todo o mês de novembro.

O balanço inicial da Defesa Civil aponta os seguintes danos no município de Luiz Alves:

11 desabrigados

140 desalojados

22 pontes e cabeceiras danificadas





Semana com tempo firme

Conforme a última atualização da Defesa Civil, nesta terça-feira, a instabilidade continua do litoral aos planaltos, com chance de chuva isolada e temporais, enquanto o Grande Oeste volta a ter tempo firme.

Entre a quarta-feira (26) e o sábado (29), o tempo melhora em todo o estado. As temperaturas devem atingir os 30°C no Oeste, ficando entre 22°C e 26°C no Litoral.

O tempo estável deve se manter até o fim da semana.

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.