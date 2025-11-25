Foto: Reprodução Cidade amanhece sob instabilidade, com risco de novos ventos muito fortes ao longo desta terça.

O Rio de Janeiro começa esta terça-feira (25) ainda sob influência do sistema de baixa pressão que provocou chuva forte, rajadas intensas de vento e diversos pontos de alagamento na noite e madrugada de segunda. O município entrou em estágio 2 às 19h23, segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), e a condição permanece de atenção.

Madrugada teve chuva forte e ventos intensos

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a muito forte atuaram principalmente nas zonas norte, oeste e sudoeste. Bangu, Irajá, Anchieta e Recreio registraram os maiores acumulados da última hora. A cidade também teve bolsões d’água, queda de árvore sobre a fiação e afundamento de pista em Realengo. Até as 21h50, 12 pontos de alagamento permaneciam ativos em diferentes regiões.

Risco permanece nesta terça (25)

O sistema de baixa pressão mantém o tempo instável ao longo desta terça-feira. Na madrugada, já tivemos pancadas isoladas de chuva e ventos moderados a fortes. Pela manhã, os ventos foram intensos, atingindo 56,8 km/h entre 05h e 06h. Na parte da tarde, a ventania deve ganhar ainda mais força, com rajadas fortes a muito fortes — acima de 76 km/h — e chuva fraca a moderada. O céu permanece nublado a encoberto durante todo o dia.

Recomendações para ventos fortes

A Prefeitura orienta que, em caso de ventania, moradores mantenham janelas, basculantes, portas internas, cortinas e persianas fechadas para reduzir a entrada de vento e evitar estilhaços caso algum vidro se rompa. Também é importante fechar o registro de gás e retirar objetos de locais altos para prevenir quedas. Se houver interrupção de energia, o uso de velas deve ser feito com extremo cuidado.

Nas ruas, recomenda-se evitar ficar sob árvores ou estruturas metálicas, não praticar esportes ao ar livre — especialmente no mar —, manter distância de encostas, precipícios e áreas altas sem proteção e não circular perto de fiações, outdoors, placas, andaimes ou torres de transmissão. Em caso de queda de árvore, pode haver risco de fios energizados, exigindo atenção redobrada.

Próximos dias

Na quarta-feira (26), a entrada de ventos úmidos mantém o céu nublado e a possibilidade de chuva fraca isolada. Na quinta (27) e na sexta (28), a nebulosidade diminui e não há previsão de chuva.