Fóssil de novo dinossauro carnívoro é achado com presa na boca
Fóssil de novo dinossauro carnívoro é achado com presa na boca

Cientistas anunciaram a descoberta de uma nova espécie de dinossauro carnívoro que foi  fossilizado em pleno ato de alimentação. Batizado de Joaquinraptor casali, o animal pertencia ao grupo dos megaraptores e viveu na região da Patagônia argentina entre 66 e 70 milhões de anos atrás, no fim do período Cretáceo.

O estudo, publicado nesta terça-feira (23) na revista Nature, descreve o achado como “o megaraptor mais completo e um dos últimos sobreviventes” já encontrados. Os fósseis foram retirados da formação rochosa Lago Colhué Huapi, na Patagônia, e incluem crânio, braço, perna e vértebras da cauda de um espécime que teria cerca de 19 anos de idade.

Cientistas descobrem dinossauro fossilizado enquanto devorava crocodilo na Patagônia
Cientistas descobrem dinossauro fossilizado enquanto devorava crocodilo na Patagônia


O detalhe mais impressionante foi o osso do braço de um crocodilo pré-histórico preservado dentro da mandíbula do dinossauro, revelando o momento exato de sua última refeição.

“Megaraptores parecem ter sido os predadores de topo nos paleoecossistemas do centro e sul da Patagônia perto do fim do Cretáceo”, escreveram os pesquisadores.

Diferente de outros carnívoros mais conhecidos, como o Tiranossauro Rex ou o Velociraptor, o Joaquinraptor possuía garras gigantes, adaptadas para caçar e dominar presas com eficiência.


Para Federico Angolin, do Museu Argentino de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia, a descoberta “preenche uma lacuna importante ao fornecer um dos esqueletos mais completos já encontrados desse grupo”.

O estudo também destaca que a associação direta entre o dinossauro e sua presa pode ajudar a compreender melhor os hábitos alimentares e estratégias de caça dos megaraptores, considerados os principais predadores da Patagônia no final da era dos dinossauros.

