Marcela Gonzaga/ Portal iG Interior do Sudeste terá tempo firme

O tempo nesta quinta-feira (27) será de sol em grande parte do país, principalmente em áreas do Sul e do Sudeste, enquanto instabilidades ganham força no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Há riscos de pancadas de chuva e temporais nas três regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de perigo para chuvas intensas no litoral e interior da Bahia, passando por Tocantins e o norte do Mato Grosso e afetando a metade sul da região Norte. Confira a previsão do tempo.

Sul

O dia será de tempo estável no Sul do país, aponta o Climatempo. No Rio Grande do Sul, o sol predomina e há apenas risco isolado de pancadas mais fortes no sudeste gaúcho e na região dos Vales. Nas demais áreas do estado, o tempo segue firme.

Santa Catarina e no Paraná podem ter chuva fraca no litoral, enquanto o interior mantém predomínio de sol. Os destaque para o Sul vão para ventos que podem registrar rajadas entre 40 e 50 km/h, chegando a 70 km/h no litoral do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina.

Sudeste

Chuvas fracas e isoladas ainda podem atingir o litoral da região, incluindo áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em Minas Gerais, o norte do estado segue com precipitações de moderadas a fortes e risco de temporais.

No estado de São Paulo, o tempo permanece estável, com sol predominante; faz calor no interior paulista, oeste do estado, Triângulo Mineiro e oeste de Minas.

Centro-Oeste

FreePik Parte do Centro-Oeste está em alerta para chuvas





O tempo segue firme em boa parte da região no começo do dia, com chuva em áreas isoladas do Mato Grosso. A chuva forte chega ao final do dia, com pancadas que se intensificam em todo estado e em Goiás.

No Mato Grosso do Sul, as chuvas se concentram no oeste e norte, enquanto as demais áreas permanecem com sol e calor. O Climatempo analisa que a umidade pode cair abaixo dos 30% no sul e leste do estado e no sudeste goiano. Rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h em áreas de Mato Grosso do Sul.

Nordeste

A frente fria que atua no Brasil desde o começo da semana mantém o risco de pancadas fortes na Bahia, bem como no sul do Maranhão e do Piauí. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com sol e altas temperaturas.

O ar seco permanece em estado de alerta no leste do Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e extremo norte da Bahia, afirmam os meteorologistas do Climatempo.





Norte

As instabilidades seguem na região gerando riscos de pancadas de chuva e temporais, principalmente no Amazonas, Acre e Rondônia, que seguem com alerta de perigo para condições mais adversas.

A chuva é mais fraca no Amapá, mas o tempo abafado mantém a sensação de calor ao longo do dia. Chove também no Pará e no Tocantins.