Reprodução/Governo de SP Agente fiscaliza bebida destilada em distribuidora



O número de mortes por intoxicação decorrente de ingestão de bebidas adulteradas com metanol subiu para 10 em São Paulo, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), encaminhado ao Portal iG.

A última morte havia sido confirmada no dia 24 de outubro.



A vítima mais recente é um jovem de 26 anos, morador de Sorocaba, interior paulista, que não resistiu após ingerir bebida falsificada com a substância tóxica.

Os casos de pessoas com sintomas graves por conta de ingestão de bebida alcoólica com metanol começaram a aparecer no final de setembro, em São Paulo.

As 10 vítimas confirmadas são quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos residentes na capital paulista; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; três jovens de Osasco, de 23, 25 e 27 anos, um homem de 37 anos de Jundiaí e o último caso, do jovem de 26 anos, de Sorocaba.

Ainda segundo a SES-SP, oito casos continuam sob investigação, incluindo cinco mortes que dependem de confirmação laboratorial.





As mortes em apuração envolvem pacientes de Guariba, São Vicente, São José dos Campos e dois de Cajamar.



No total, são 516 suspeitas descartadas.

