Reprodução/Rede X O caso aconteceu na noite do último domingo (23)

Um homem, de 42 anos, invadiu um bar, localizado em Jarinu, no interior de São Paulo, e ameaçou os clientes com uma motosserra. O momento foi registrado em vídeo e mostra o suspeito, que não teve o nome divulgado, avançando com a ferramenta em direção a algumas pessoas.

Na ocasião, os clientes conseguiram pegar a motosserra e acabam espancando o suspeito, que cai no chão. Após as agressões, o homem recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jarinu, onde prestou depoimento e foi liberado.

Discussão por cadeira

Em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, o suspeito relatou que a confusão foi provocada por causa de uma cadeira. Segundo ele, ao levantar para pegar uma bebida, uma mulher teria sentado em seu lugar, fato que teria o incomodado.

Em seguida, o homem pediu para que a mulher saísse da cadeira, mas ela se recusou e alegou que estava cansada. Os dois, então, iniciaram uma discussão. Nesse momento, um cliente saiu em defesa da mulher e teria ameaçado o suspeito.

"Eu falei: 'tá bom então, vamos ver quem vai fazer ideia. Eu fui em casa, busquei a motosserra", disse ao veículo. No entanto, o homem afirma que não queria machucar ninguém.

"Se eu quisesse machucar alguém, eu teria cortado. Eu não cortei ninguém. Porém, desliguei a motosserra e eles me chutaram um monte", alegou.

O caso, ocorrido no último domingo (23), está sob investigação. Até o momento, ninguém foi preso.






