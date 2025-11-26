ilovehz/Freepik Elevação das temperaturas está prevista para atingir região Sul nos próximos dias

Uma onda de calor na Argentina com máximas de até 43 °C vai repercutir em vários estados do Sul, Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil nos próximos dias, onde as temperaturas devem chegar a 40 °C ou mais. O alerta é da MetSul Meteorologia.

De acordo com a previsão, este deverá ser o primeiro episódio de calor intenso a excessivo mais duradouro no Rio Grande do Sul desde o último verão e tende a trazer máximas em muitas cidades que não são vistas desde janeiro e fevereiro deste ano.

Segundo a MetSul, "o calor intenso no Rio Grande do Sul será consequência de uma baixa pressão térmica sobre o Oeste e o Noroeste da Argentina que favorece fluxo de ar quente pelo interior do continente a partir do Norte, elevando acentuadamente a temperatura com uma bolha de calor no interior do continente".

Foi o que fez a temperatura atingir valores perto de 40 °C no Norte da Patagônia no começo desta semana e fará a temperatura subir muito agora também em cidades do Centro e do Nordeste da Argentina.



A previsão é que o centro da bolha de calor no Noroeste e o Norte da Argentina eleve as temperaturas entre 40 °C e 43 °C nesta quinta (27), sexta-feira (28) e sábado (29).



Nesta terça-feira (25), estações do Serviço Meteorológico Nacional (SMN) registraram máximas de 40,2 °C em La Rioja; 40 °C em Rivadavia; 39,4 °C em Santiago del Estero; 38,8 °C em Chamical; 38,7 °C em Victorica; e 38 °C em Villa Reynolds, Santa Rosa e San Juan.

Quando o calor deve chegar ao Sul do Brasil



O episódio de calor intenso poderá atingir um número maior de localidades gaúchas a partir desta quinta-feira, com o pico de temperatura previsto entre sexta e sábado.

Cidades da Campanha, Oeste, Centro e o Noroeste devem ter máximas de 33 °C a 35 °C, mas haverá pontos com os termômetros indicando valores de até 36 °C a 37 °C.

Na sexta, o calor aumenta muito com máximas perto de 40 °C em alguns municípios gaúchos.



Fernando Frazão/Agência Brasil Novembro vai terminar com onda de calor





Ainda segundo a MetSul, o calor poderá gerar temporais da tarde para a noite que, pela alta temperatura, podem ser isoladamente fortes a severos.

No sábado, o calor prossegue, mas a abrangência das altas temperaturas, deve ser menor.

Máximas acima de 35 °C devem ocorrer mais do Centro para o Noroeste e o Norte do estado. No Sul e parte do Leste gaúcho, o calor deve ceder.

O calor será sentido também em Santa Catarina e no Paraná. No território catarinense, as mais altas temperaturas devem se concentrar no Oeste, onde, na região de Itapiranga, os termômetros podem marcar até 38 °C ou mais.

No Paraná, as máximas mais elevadas no final da semana vão se dar no Oeste e no Norte do estado, com marcas de 35 °C a 38 °C em diversas cidades.

Mais a Leste dos dois estados, o que inclui as capitais Florianópolis e Curitiba, não se projeta um intenso aquecimento como mais a Oeste, por influência de um centro de alta pressão no oceano.

Centro-Oeste

O calor muito intenso alcançará o Centro-Oeste e o Sudeste no fim de semana, com intensificação do calor principalmente no Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo.

No Mato Grosso do Sul, a tendência é de máximas no fim de semana entre 36°C e 39°C na maioria das cidades do estado.

Em Campo Grande, onde o calor já é forte, máximas de até 37°C ou 38°C são possíveis no fim de semana antes de a temperatura ceder por chuva entre segunda (1) e terça (2), conforme os mapas da MetSul.

Sudeste

Já em São Paulo, o calor mais intenso vai se concentrar no interior, no fim de semana.

As cidades mais quentes serão as do Oeste, Noroeste e o Norte paulista.

No sábado, várias cidades destas regiões devem ter 35 °C a 37 °C com marcas isoladas superiores. Já no domingo (30), são esperadas máximas entre 37 °C e 40 °C.

Na segunda, o calor segue muito intenso no território paulista, com marcas outra vez perto, ao redor e talvez até acima de 40 °C no interior.





Na capital paulista, o calor também deve ser intenso. Começa a aquecer mais no sábado. Na segunda-feira, há previsão de calor de até 36°C, com risco de tempestade até o fim do dia.

O Rio de Janeiro também vai sofrer com calor intenso. Dados analisados pela MetSul apontam que a temperatura deve disparar no começo da próxima semana com marcas na capital fluminense ao redor e talvez até acima dos 40 °C na segunda e também na terça-feira.

Em Minas Gerais, o calor será especialmente intenso no fim de semana na região do Triângulo Mineiro, onde Uberlândia deve passar dos 35 °C. Algumas cidades mais a Oeste podem atingir valores perto e ao redor dos 40 °C.

