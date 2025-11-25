Fernando Frazão/Agência Brasil Costa do Sudeste está em alerta vermelho

A previsão do tempo para esta terça-feira (25) aponta contrastes pelo país, em que o dia deve ficar mais firme no Sul enquanto temporais atingem o Sudeste. No Centro-Oeste e no Nordeste, as pancadas típicas da estação continuam, e o Norte segue com fortes áreas de chuva, aponta o Climatempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para a costa de São Paulo, incluindo áreas no Paraná e no Rio de Janeiro. Há riscos de chuva superior a 100 mm ao dia e ventos de mais de 100 km/h, com a formação de um ciclone no mar. Veja a previsão do tempo para cada região.

Sul

O tempo fica mais estável em quase toda a região, com chuvas no litoral e leste do Paraná e de Santa Catarina, além do nordeste e de áreas do interior do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o sol predomina com variação de nuvens, e a nebulosidade aumenta entre o leste paranaense e catarinense.

As temperaturas sobem na maior parte da região, com exceção do leste do Paraná, de Santa Catarina e da serra e nordeste gaúchos.

Sudeste

Um ciclone formado por um sistema de baixa pressão entre a costa de São Paulo e do Rio de Janeiro intensifica as instabilidades. A chuva atinge o litoral, o nordeste paulista e na divisa com o sul de Minas.

Grandes acumulados também atingem o Espírito Santo e o norte mineiro, com risco de temporais. A região está em alerta para tempestades e ventos costeiros emitidos pelo Inmet.

Centro-Oeste

Mato Grosso e grande parte de Goiás têm pancadas de chuva desde cedo, que ganham intensidade moderada a forte entre o fim da manhã e à tarde, informam os meteorologistas do Climatempo.

Em Mato Grosso do Sul, o tempo permanece mais aberto, com calor predominando em toda a região. A umidade relativa do ar fica abaixo de 30% na faixa próxima à divisa com Mato Grosso.

Nordeste

As instabilidades seguem na Bahia devido ao calor e à alta umidade, com volumes de chuva que também atingem o sul do Maranhão e do Piauí. Nas demais áreas, o tempo permanece firme.

As temperaturas seguem altas, e a umidade cai bastante no leste maranhense, norte piauiense, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e extremo norte baiano.





Norte

O Amazonas também segue com pancadas de chuva e risco de temporais nesta terça. Acre, Rondônia e Roraima têm intensificação das instabilidades ao longo do dia.

No Pará e no Tocantins, a chuva continua frequente, analisa o Climatempo. O Amapá mantém tempo mais firme, com chance apenas de chuva fraca no norte. O calor e o abafamento predominam em toda a região.