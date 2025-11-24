Reprodução/ Youtube/Conversa Timeline Flávio Bolsonaro em participação no programa Conversa Timeline.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, virou um ''negacionista'' por não acatar o argumento de que o pai estava fora de si quando mexeu na tornozeleira eletrônica.

Ele disse também que o pai estava dormindo quando agentes da PF foram até a casa do ex-presidente conferir a situação do equipamento e que depois disso Bolsonaro voltou a dormir. Para Flávio, isso demonstra que o pai não tinha a intenção de fugir, uma das justificativas para a prisão dele no último sábado (22).

A declaração foi dada depois de uma conversa, a portas fechadas entre líderes do PL, partido que capitaneia as ações da direita no país atualmente.

Moraes ''finge que não vê''

Flávio criticou a divulgação do vídeo que mostra a perna do ex-presidente e a tornozeleira, e uma pessoa perguntando a Bolsonaro sobre a tentativa dele de avariar o dispositivo. O senador disse que o vazamento da gravação foi uma ''maldade'', e citou o ministro do STF.

''Eu acho que há um consenso de quem o conhece de que ele (Jair Bolsonaro) está com a fala completamente alterada, arrastada''.

O senador disse que a constatação médica de que o pai não estava bem naquele momento foi desconsiderado por Moraes.

''E aí quando vem o laudo médico provando quais eram os remédios que ele (Jair Bolsonaro) tinha tomado, as circunstâncias, e que as consequências médicas são aquelas alegadas, ele não está em condições de saber o que está fazendo, o Alexandre de Moraes virou um negacionista, negando a ciência agora. Ele simplesmente ignorou as provas que são a favor do presidente Bolsonaro, finge que não vê, ou faz chacota, dizendo que o Bolsonaro tinha consciência do que estava fazendo'', afirmou Flávio.

O ministro afirmou que Jair Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica conscientemente e de maneira dolosa, ou seja, com a intenção de alterar o equipamento.