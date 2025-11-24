Fernando Frazão/Agência Brasil Mar agitado provoca ressaca no litoral de SP e RJ

A região Sudeste segue em alerta para chuva forte nesta terça-feira (25), com risco de alagamentos e ressaca devido um ciclone extratropical. As informações são do Climatempo.

As áreas atingidas compreendem principalmente o Norte e Leste de Minas Gerais, Espírito Santo e Norte e Noroeste do Rio de Janeiro.

O alerta acontece após o início da semana marcado por temporais que deixaram acumulados de até 200 mm no litoral paulista em 24 horas.

As áreas litorâneas seguem como as mais sensíveis, enquanto o interior de São Paulo volta a ter tempo firme.

Os maiores volumes previstos para esta terça se concentram no Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Grande Vitória e regiões do Norte e Noroeste fluminense, que já registraram chuva forte no domingo (23).

Grande Rio, região serrana, Grande Belo Horizonte, Zona da Mata e centro-oeste mineiro também podem ter pancadas moderadas a fortes ao longo do dia.

No litoral paulista, a chuva retorna de forma mais fraca e espalhada, sem repetir os volumes do fim de semana. A Grande São Paulo deve ter apenas muita nebulosidade e chuviscos, enquanto o interior do estado volta a registrar sol e tempo seco.

Segundo o Climatempo, a instabilidade é consequência da formação de um ciclone extratropical entre a noite de segunda-feira (24) e a madrugada desta terça-feira (25), organizado no oceano entre as costas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A frente fria associada ao sistema avança rápido em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais, intensificando as áreas de chuva.

Alerta de ressaca

A Marinha do Brasil mantém aviso de ressaca no litoral paulista entre Cananéia e Ilhabela, válido das 21h de segunda até 21h desta terça-feira, com ondas previstas entre 2,5 m e 3 m.

Para o litoral do Rio de Janeiro, o alerta vale de Angra dos Reis a Campo dos Goytacazes, das 21h desta terça-feira até 6h de quarta-feira (26), também com possibilidade de ondas entre 2,5 m e 3 m.





Sol volta no fim da semana

Apesar da instabilidade desta terça-feira, a quarta-feira já será de tempo mais firme na maior parte do Sudeste, embora ainda tenha chuva fraca no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, segundo o Climatempo.

A partir de quinta, a tendência é de redução gradual da chuva, com sol e aquecimento ao longo das tardes.

Assim, o fim de semana deve ser marcado por temperaturas acima dos 30°C em grande parte da região.