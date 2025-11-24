A região Sudeste segue em alerta para chuva forte nesta terça-feira (25), com risco de alagamentos e ressaca devido um ciclone extratropical. As informações são do Climatempo.
As áreas atingidas compreendem principalmente o Norte e Leste de Minas Gerais, Espírito Santo e Norte e Noroeste do Rio de Janeiro.
O alerta acontece após o início da semana marcado por temporais que deixaram acumulados de até 200 mm no litoral paulista em 24 horas.
As áreas litorâneas seguem como as mais sensíveis, enquanto o interior de São Paulo volta a ter tempo firme.
Os maiores volumes previstos para esta terça se concentram no Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Grande Vitória e regiões do Norte e Noroeste fluminense, que já registraram chuva forte no domingo (23).
Grande Rio, região serrana, Grande Belo Horizonte, Zona da Mata e centro-oeste mineiro também podem ter pancadas moderadas a fortes ao longo do dia.
No litoral paulista, a chuva retorna de forma mais fraca e espalhada, sem repetir os volumes do fim de semana. A Grande São Paulo deve ter apenas muita nebulosidade e chuviscos, enquanto o interior do estado volta a registrar sol e tempo seco.
Segundo o Climatempo, a instabilidade é consequência da formação de um ciclone extratropical entre a noite de segunda-feira (24) e a madrugada desta terça-feira (25), organizado no oceano entre as costas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
A frente fria associada ao sistema avança rápido em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais, intensificando as áreas de chuva.
Alerta de ressaca
A Marinha do Brasil mantém aviso de ressaca no litoral paulista entre Cananéia e Ilhabela, válido das 21h de segunda até 21h desta terça-feira, com ondas previstas entre 2,5 m e 3 m.
Para o litoral do Rio de Janeiro, o alerta vale de Angra dos Reis a Campo dos Goytacazes, das 21h desta terça-feira até 6h de quarta-feira (26), também com possibilidade de ondas entre 2,5 m e 3 m.
Sol volta no fim da semana
Apesar da instabilidade desta terça-feira, a quarta-feira já será de tempo mais firme na maior parte do Sudeste, embora ainda tenha chuva fraca no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, segundo o Climatempo.
A partir de quinta, a tendência é de redução gradual da chuva, com sol e aquecimento ao longo das tardes.
Assim, o fim de semana deve ser marcado por temperaturas acima dos 30°C em grande parte da região.