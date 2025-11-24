Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Cor-Rio prevê chuva forte e ventos de 85 km/h com avanço de áreas de instabilidade.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta neste informando que a formação de um sistema de baixa pressão deve provocar condições adversas no litoral entre São Paulo e o Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de novembro. O aviso abrange a faixa entre Ilhabela, no litoral de São Paulo, e Campos dos Goytacazes, no litoral do Rio de Janeiro, com previsão de ventos de oeste a sudoeste que podem alcançar 56 km/h e registrar rajadas de até 85 km/h.

De acordo com o comunicado, todos os avisos de mau tempo permanecem disponíveis no site oficial da Marinha, assim como nas plataformas do Serviço Meteorológico Marinho, incluindo a página no Facebook e o aplicativo Previsão Ambiental Marinha (PAM), desenvolvido em parceria com a Petrobras.

No, o(Cor-Rio) alerta que o cenário pode ser ainda mais crítico. Além das rajadas de vento, há possibilidade de chuva forte e incidência de raios na tarde dessa segunda-feira (24). As áreas de instabilidade que se formam sobre o litoral fluminense, combinadas ao sistema de baixa pressão que avança pelo oceano, são apontadas como as principais responsáveis pelo tempo severo.



