Uma mulher morreu após sofrer uma queda na Cachoeira da Bocaina, em Analândia, interior de São Paulo, no último domingo (23). A vítima, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser resgatada pelo Águia da Polícia Militar, contudo, acabou falecendo.
Conforme informações da Base de Aviação da Polícia Militar, a mulher praticava rapel quando sofreu a queda sobre as pedras. Ainda segundo a corporação, a vítima apresentou ferimentos na cabeça e quadril.
O resgate áereo foi realizado devido ao difícil acesso ao local. De acordo com a Base de Aviação, a pessoa foi encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Pirassununga.