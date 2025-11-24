Reprodução/Instagram/@bav-pir Vítima foi resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, mas não resistiu

Uma mulher morreu após sofrer uma queda na Cachoeira da Bocaina, em Analândia, interior de São Paulo, no último domingo (23). A vítima, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser resgatada pelo Águia da Polícia Militar, contudo, acabou falecendo.



Conforme informações da Base de Aviação da Polícia Militar, a mulher praticava rapel quando sofreu a queda sobre as pedras. Ainda segundo a corporação, a vítima apresentou ferimentos na cabeça e quadril.





O resgate áereo foi realizado devido ao difícil acesso ao local. De acordo com a Base de Aviação, a pessoa foi encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Pirassununga.































