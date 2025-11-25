Reprodução Maurício teria matado a mãe, Eliana, após uma briga

Um jovem de 28 anos, estudante de Direito, foi preso no sábado (22) pela Polícia Civil de SP por suspeita de assassinar a própria mãe, uma professora aposentada de 61 anos. Ele teria cortado o dedo do cadáver para acessar contas bancárias pelo celular dela e mantido a rotina por 10 dias, até ser preso. As informações foram divulgadas pela TV Record e confirmadas pelo iG.

Maurício Gonçalves Garcia teria ainda ateado fogo ao corpo da mãe, Eliana Roschel, em um terreno baldio logo após cortar o dedo. O caso aconteceu em São Paulo e é investigado pelo 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias).

Morte após discussão

Mãe e filho moravam juntos no bairro de Parelheiros, zona sul da capital. O crime teria ocorrido após uma discussão, em que Maurício empurrou a mãe, que teria batido a cabeça na escada e perdido a consciência.

O suspeito então teria fugido de casa sem prestar socorro. Ao retornar dois dias depois, segundo ele, encontrou a mãe morta.

Segundo a Record, Maurício enrolou o corpo em um lençol, colocou no porta-malas de um carro e o levou até um terreno baldio. No local, teria cortado o dedo da vítima e ateado fogo no corpo.

As investigações apontam que o suspeito usou o dedo para acessar contas da mãe em bancos e usado o celular dela para não levantar suspeitas. Maurício manteve a rotina por cerca de dez dias até ser detido.





Preso

O jovem foi descoberto após assaltar um posto de combustível. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do Cambuci, no Centro de São Paulo.

Ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as investigações prosseguem para esclarecer todos os fatos e para concluir o inquérito.