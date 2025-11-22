Gabriel Barros / Portal iG Ronaldo Caiado(União), governador de Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), foi internado, na tarde deste sábado (22), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Segundo boletim médico do hospital encaminhado ao Portal iG pela assessoria de imprensa do governo goiano, o governador apresentou quadro de arritmia cardíaca.

O boletim, assinado pela médica Ludhmila Hajjar, informa que ele recebeu atendimento e "encontra-se estável, consciente e clinicamente bem, em monitorização contínua."

A nota acrescenta ainda que os exames realizados indicaram a necessidade de uma ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco. O procedimento está programado para ocorrer nas próximas 48 horas.

"O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento", conclui o comunicado.

Assinam também o boletim, os médicos Paulo Marcelo Gehm Hoff e Daniel Favarão Del Negro, diretor clínico e diretor geral do Vila Nova Star.



Solidariedade a Bolsonaro

Antes da internação, neste sábado, Caiado postou vídeo nas redes sociais falando a respeito da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Segundo o governador de Goiás, trata-se de "mais um triste capítulo da vida política nacional".

Ele manifestou solidariedade a Bolsonaro e à família dele e disse acreditar que a decisão será revisada.

O ex-presidente foi preso preventivamente nesta manhã pela Polícia Federal, em cumprimento a uma decisão do Superior Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Alexandre de Moraes.