A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do cabeleireiro José Roberto Silveira, conhecido como Betto Silveira, 59 anos, encontrado amarrado e amordaçado, já sem vida, na tarde de sábado (22), dentro de sua residência, no Alto de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo.
O sócio e uma prima do cabeleireiro foram até sua residência, na Rua Pio XI, área nobre da capital paulista, porque não conseguiam contato com a vítima. Após arrombarem o portão, entraram e acharam a vítima no quarto.
Eles chamaram a Polícia Militar, que constatou o óbito.
De acordo com informações fornecidas ao Portal iG pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), o corpo estava no chão do quarto com punhos e joelhos amarrados por fios. A boca estavam com meias e havia sinais de asfixia.
O boletim de ocorrência (BO) revela ainda que a cena do crime apresentava manchas de sangue no travesseiro, no lençol e nas paredes próximas ao quarto.
A polícia investiga agora imagens de câmeras de segurança que mostram quando a vítima saiu de carro à 1h39 e voltou às 2h13.
Às 5h53, as imagens registram dois homens não identificados abrindo o portão da frente e saindo da casa a pé.
Betto Silveira era o principal responsável por cuidar da mãe idosa, de 98 anos, que tem dificuldade de mobilidade. A idosa estava no local, trancada.
Ela contou que acordou no dia seguinte e achava que o filho tinha saído cedo.
Ainda segundo informações da SSP/SP, o caso foi registrado como homicídio no 14º DP de Pinheiros. Também foi solicitado assessoramento ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
"Diligências são realizadas visando o esclarecimento de todos os fatos", finaliza a nota oficial.