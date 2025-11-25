Reprodução/EARTH NULL/METSUL Ciclone se forma na costa brasileira

Uma área de baixa pressão vai evoluir para um ciclone na costa de São Paulo nos próximos dias, de acordo com meteorologistas da MetSul. A formação do fenômeno já provocou grandes volumes de chuva nesta segunda-feira (24) no nordeste de Santa Catarina e no litoral de São Paulo, em que os acumulados ultrapassaram 200 mm em poucas horas.

A região está sob alerta vermelho de grande perigo para tempestade, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a possibilidade de ventos acima dos 100 km/h.

Efeitos da formação do ciclone

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Impactos da formação do ciclone já foram sentidos nesta segunda (24)





O sistema de baixa pressão gerou tempestades que causaram alagamentos no Sul. Segundo a MetSul, Santa Catarina foi um dos estados mais afetados.

Os maiores volumes em 24 horas até o fim da tarde de segunda, no território catarinense, foram de 180 mm em Luiz Alves; 161 mm em Balneário Barra do Sul; 150 mm em Araquari; 141 mm em São Francisco do Sul; 128 mm em Massaranduba; e 123 mm em Itapoá.

No litoral paulista, os números foram ainda mais altos: 221 mm em Peruíbe; 190 mm em Ubatuba; 168 mm em Bertioga; 139 mm no Guarujá; 125 mm em Praia Grande; 123 mm em Caraguatatuba; e 103 mm em São Sebastião.

Os acumulados extremos aconteceram por causa da chuva orográfica, que ocorre quando o relevo intensifica a precipitação, informa a MetSul. O ar úmido vindo do mar, empurrado pela baixa pressão, encontrou a barreira da Serra do Mar e foi forçado a subir, o que aumentou ainda mais a chuva.

Alagamentos

Em Joinville, Santa Catarina, diversos pontos ficaram alagados ainda no início desta terça (25), com bloqueios em pelo menos quatro bairros e veículos embaixo d'água.

A Baixada Santista também teve transtornos causados pelos alagamentos, como aulas suspensas e casas invadidas pela água e quedas de árvores. No Rio de Janeiro, pancadas fortes no fim da tarde acumularam até 60 mm em curto período em bairros da zona oeste da capital, como Bangu.





Ciclone

A tendência agora é que a baixa pressão avance para o mar nesta terça e comece a se "aprofundar", dando origem ao ciclone que não deve ser intenso. A MetSul explica que os ventos mais fortes devem ficar quase totalmente restritos ao mar aberto.

Mesmo assim, o sistema ainda provoca chuva nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro. A instabilidade mais intensa deve se concentrar do centro ao norte de Minas Gerais, onde os acumulados podem superar 100 mm em 24 horas.