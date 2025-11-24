Reprodução/X Chuva de granizo pode atingir o Rio Grande do Sul

Novos temporais de granizo podem se formar nesta segunda-feira (24) nos estados do Sul e do Sudeste do país, de acordo com previsão indicada pela MetSul Meteorologia. As instabilidades previstas podem ganhar força entre o período da tarde e da noite.

O granizo se forma em nuvens de tempestades carregadas atingem grandes altitudes, onde a temperatura geralmente é baixa, congelando as partículas de água que precipitam.

Tempestades na semana

Segundo a MetSul, uma área de baixa pressão sobre São Paulo, que deve dar origem a um ciclone na costa do Sudeste entre terça e quarta-feira (26), pode provocar chuva forte e temporais isolados já na tarde desta segunda.

O risco é maior na metade norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, principalmente nas áreas litorâneas, além de todo o território paulista.

No Rio de Janeiro, o granizo deve sair de forma mais isolada, e em Minas Gerais o potencial mais elevado está no Sul do estado.

Formação do granizo

A MetSul explica que a baixa pressão deve intensificar "movimentos convectivos na atmosfera", favorecendo a formação de nuvens carregadas capazes de provocar chuva forte com granizo de tamanhos variados, além de ventos intensos.

O cenário ocorre pela presença de um ar muito quente sobre a área central do país, que mantém um calor intenso.





O granizo já havia provocado estragos no fim de semana em estados do Sul e em São Paulo. No sábado (22), Santa Catarina foi o mais afetado, e no domingo (23) o caso mais crítico ocorreu no Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul.

Em Erechim, um violento temporal de granizo atingiu a cidade à tarde, arrancando telhados, quebrando vidraças e danificando veículos.