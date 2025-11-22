Divulgação Tremembé





Após o grande sucesso, o Prime Video confirmou hoje (21) a renovação para a segunda temporada da série Tremembé.

Os novos episódios contarão as histórias de Robinho e Thiago Brennand.



Além de serem retratados na nova etapa da série, os dois detentos têm outro ponto em comum: foram tranferidos do presídio de Tremembé (SP), que dá nome à produção do Amazon Prime Video, neste mês de novembro.

Thiago Brennand

Conselho da Comunidade/Reprodução Thiago Brennand é transferido de Tremembé para presídio em Guarulhos





O empresário está cumprindo a pena de mais de 20 anos de prisão. Ele foi condenado por por crimes de estupro e agressões contra mulheres. Brennand deixou a penitenciária de Tremembé no dia 12 de novembro e foi transferido para Penitenciária I de Guarulhos. A unidade abriga detentos condenados por crimes sexuais e possui estrutura para o cumprimento de pena de crimes como esses.

Robinho

Divulgação Robinho pediu tranferência da penitenciária de Tremembé





Já o ex-jogador está cumprindo 9 anos de prisão, após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologar a sentença da justiça italiana, que condenou Robinho por um crime de estupro em Milão, cometido em 2013.

Robinho foi transferido no dia 17 de novembro para um presídio em Limeira, também no interior de São Paulo, após solicitação da defesa.









O livro Tremembé, do jornalista e escritor Ulisses Campbell, revelou que o empresário e o ex-jogador tinham privilégios na prisão. Após repercussão, Thiago e Robinho gravaram um vídeo negando a história.

A série Tremembé

A série do Prime Video conta como é a vida dos detentos que estão cumprindo pena na P2, na Penitenciária de Tremembé, a "prisão dos famosos".

As histórias, baseadas nos livros do jornalista Ulisses Campbell, retrataram, na primeira temporada, a convivência dos detentos que cometeram crimes de grande repercussão como Suzanne Von Richthofen, Cristian e Daniel Cravinhos, Elize Matsunaga, Sandrão, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. A segunda temporada foi confirmada, mas ainda não possui data de lançamento.