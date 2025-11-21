Reprodução/ Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu cumprimento da pena de 27 anos e três meses a que o ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe de Estado, integralmente, em prisão domiciliar.

Já foi apresentado recurso à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de 11 de setembro, mas os chamados embargos de declaração foram rejeitados pela Primeira Turma da Corte, na última semana, colocando o processo na reta final.



Até domingo (23), ainda podem ser apresentados novos embargos de declaração.



Na petição apresentada pela defesa ao STF, nesta sexta-feira (21), os advogados apontam os problemas de saúde de Bolsonaro como justificativa.



"Diante de todo o exposto, dos laudos médicos atualizados e do caráter excepcional e humanitário que permeia a previsão do art. 318, II, do CPP, desde já – sem prejuízo dos recursos ainda cabíveis– requer-se: (i) a concessão de prisão domiciliar humanitária ao Peticionante, em substituição ao regime inicial fechado fixado na condenação, a ser cumprida integralmente em sua residência, sob monitoramento eletrônico e com as restrições que Vossa Excelência entender cabíveis; (ii) a autorização para deslocamento exclusivo para tratamento médico, mediante prévia comunicação ou, em casos de urgência, justificativa no prazo de 48 horas e; (iii) o reconhecimento da natureza humanitária e excepcional da medida, assegurando-se o direito à continuidade do tratamento clínico integral", diz o documento.









