Reprodução/Itep Modelo da nova identidade

A nova carteira de identidade já está disponível em todo o Brasil, trazendo mudanças significativas. O CPF passará a ser o único número de identificação válido e também contará com o QR Code para evitar fraudes.

O objetivo é simplificar a vida do brasileiro. Ao unificar o documento, os dados estarão disponíveis no mesmo lugar em tempo real, seja em uma marcação de consulta pelo SUS ou para benefícios como o Bolsa Família e INSS.

Mas até quando eu posso usar minha identidade antiga?

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) informou que todos os cidadãos têm até 2032 para solicitar a troca do documento.

A primeira via e a renovação da CIN são gratuitas, dentro dos seguintes períodos:

- 0 a 12 anos incompletos – validade de 5 anos.

- 12 a 60 anos incompletos – validade de 10 anos.

- Acima de 60 anos – validade indeterminada.

Para renovar, é necessário que seja realizado o agendamento on-line, o atendimento e renovação acontecem presencialmente nas unidades disponíveis em sua cidade. Os documentos necessários são:

- Documento original com CPF ou espelho da Receita Federal

- Certidão de nascimento (emitida nos últimos 5 anos)

- Certidão de casamento (emitida nos últimos 5 anos)

- Certidão de casamento atualizada com averbação de divórcio (para divorciados)

- Comprovante de residência original

Os documentos que comprovam união estável não são aceitos. Já documentos como CNH, Cartão do SUS, comprovante de doador de órgãos, título de eleitor, carteira de trabalho, carteira profissional e registro militar são considerados opcionais.

A modernização da carteira de identidade representa um passo importante para a digitalização dos serviços públicos no Brasil.

Com a adoção da CIN, o cidadão passa a contar com um documento mais completo e confiável, reduzindo burocracias e facilitando o acesso a diversos serviços essenciais.

