Ministro da educação fala sobre anulação de questões do enem 2025
Camilo Santana, atual ministro da Educação, fez uma publicação em sua conta do Instagram, nesta sexta-feira (21), falando sobre a videoaula que continha questões parecidas com as que foram aplicadas na última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ele garantiu que, apesar da polêmica, a prova está mantida.

O Ministro especifica a importância da prova, dizendo que é um patrimônio brasileiro, que está acima de qualquer questão pública ou partidária, também disse que foram quase 5 mil pessoas inscritas na edição de 2025 e que, por decisão do Inep, o Enem não será cancelado, mas foi uma decisão técnica anular 3 questões, com o objetivo de não prejudicar nenhum aluno que fez a prova esse ano. 

"O Inep, a comissão do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que é responsável pelo Enem, tomou a decisão técnica de cancelar, de anular três itens do Enem, por um único objetivo, de prevenção e de isonomia, para não prejudicar nenhum aluno que fez o Enem esse ano.", explicou Camilo.


Camilo também informou que a Polícia Federal já foi acionada, que os gabaritos do Enem já foram divulgados e que o resultado final será divulgado em janeiro.

Questões do Enem 2025 foram divulgadas em live

Um estudante universitário divulgou em uma live, conteúdos semelhantes aos aplicados no Enem 2025, o Inep apresentou à polícia federal que há sinais de que, as questões mostradas na live, são do pré-teste, que é utilizado para validar provas futuras, foi usada em um curso preparatório online.


