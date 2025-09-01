Reprodução/Redes sociais O empresário Thiago Brennand, antes de ser preso, em abril de 2023

O empresário Thiago Brennand foi condenado nesta segunda-feira (1), pela 30ª Vara Criminal de São Paulo, a 8 anos de prisão em regime fechado e pagamento de indenização de R$ 200 mil, pelo crime de estupro contra a estudante de medicina e miss Stephanie Cohen.

A estudante denunciou Brennand por tê-la dopado e estuprado, em 2021, no hotel em que ele morava na capital paulista em 2021.



Por nota encaminhada ao Portal iG, o Tribunal de Justiça de São Paulo ( TJSP) confirmou a sentença e acrescentou que o processo corre em segredo de Justiça.



Cabe recurso à decisão.



Essa é sua quarta condenção em processos relacionados a crimes sexuais contra mulheres



Em outubro do ano passado, ele foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo estupro de uma norte-americana em Porto Feliz, ocorrido em julho de 2021



Em novembro de 2023, recebeu 1 ano e 8 meses em regime semiaberto por lesão corporal, após a gredir uma mulher em uma academia de São Paulo em agosto de 2022, crime registrado por câmeras de segurança.



Já em janeiro de 2024, havia sido condenado a 8 anos de prisão pelo estupro de uma massagista em Porto Feliz, mas a sentença foi anulada em outubro do mesmo ano.



Em setembro de 2024, ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo estupro de uma mulher em São Paulo em 2016.

No entanto, no último dia 22 de agosto, a Justiça paulista reduziu a pena do empresário para 8 anos e 2 meses em regime fechado. Ele também deverá pagar R$ 100 mil de indenização à vítima. Cabe recurso.



Secretaria de Administração Penitenciária Thiago Brennand, que cumpre pena na Penitenciária de Tremembé

Em alguns casos, Brennand também foi acusado de filmar os abusos e ameaçar a divulgar os vídeos.



Atualmente, ele cumpre pena na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.



O caso da estudante de medicina

A estudante de medicina Stephanie Cohen, de 30 anos, relatou que conheceu o empresário num restaurante em São Paulo, quando comemorava, com amigas, a conquista de um concurso de miss.





Dias depois, ele a encontrou nas redes sociais e eles começaram a conversar.



Ele a chamou para jantar e a estudante conta que, no fim do jantar, depois de tomar um drink, ela se sentiu muito tonta.



Ela acredita ter sido vítima de um 'boa noite, Cinderela', porque mal conseguia andar.



Depois disso, Sthephanie conta que ele a levou para um hotel e a estuprou.