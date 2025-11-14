Conselho da Comunidade/Reprodução Thiago Brennand é transferido de Tremembé para presídio em Guarulhos

O empresário Thiago Brennand, condenado a mais de 20 anos de prisão por crimes de estupro e agressões contra mulheres, deixou a Penitenciária Dr. José Augusto Salgado (P2), em Tremembé, no interior paulista, na manhã desta quarta-feira (12).

Ele foi encaminhado para a Penitenciária I de Guarulhos, unidade que abriga detentos condenados por crimes sexuais e possui estrutura voltada ao cumprimento de pena de presos desse perfil. A transferência foi realizada sob escolta e ocorreu sem registro de incidentes.

A saída de Brennand de Tremembé marca a movimentação de um interno que estava custodiado em um dos presídios mais conhecidos do estado por receber casos de grande repercussão.

A unidade, criada após a desativação do Complexo do Carandiru, já recebeu nomes como o ex-jogador Robinho, o motorista do Porsche Fernando Sastre e Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato do casal von Richthofen. O local é frequentemente escolhido por autoridades e pela Justiça por questões de segurança e privacidade dos detentos.





Nota da Secretaria de Administração Penitenciária, na íntegra:

"A Secretaria da Administração Penitenciária informa que o preso foi transferido quarta-feira (12) para a Penitenciária I de Guarulhos que é destinada a crimes sexuais e opera dentro dos padrões de segurança e disciplina.

O pedido de transferência foi do interessado e sua defesa."

