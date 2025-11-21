Valter Campanato/Agência Brasil Frente fria vai mudar o tempo ao longo do final de semana

Uma nova frente fria avança pelo Sul nesta sexta-feira (21) provocando chuvas que devem se espalhar pelo país no final de semana. Para o dia, o sistema gera precipitações no litoral sul gaúcho e em áreas do interior do estado.

Os alertas de perigo emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são de chuvas intensas na Bahia, Pernambuco, Piauí e extremo leste do Tocantins. No Amazonas, também sob alerta, as chuvas podem chegar a 100 mm no dia. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, começando pelo litoral sul nas primeiras horas do dia. Segundo o Climatempo, o sistema se desloca pelo sul gaúcho entre o início e o fim da manhã e provoca pancadas de chuva.

Ao longo do dia, a frente fria também atinge o sudeste do estado, a Região Metropolitana de Porto Alegre e áreas do interior, com chuva de moderada a forte, raios e rajadas de vento entre 40 e 50 km/h.

As pancadas se deslocam para o nordeste gaúcho e para o sul catarinense. No restante do RS e na maior parte da Região Sul, o tempo segue firme, com sol predominante.

Sudeste

O tempo permanece estável na maior parte da região, com sol em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais.

No norte, nordeste e noroeste mineiro, há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia por causa da frente fria que atua no sul da Bahia.

Centro-Oeste

O calor, a umidade e a influência da frente fria na Bahia formam áreas de instabilidade e provocam chuva no norte de Mato Grosso e Goiás, apontam os meteorologistas do Climatempo. A chuva avança ao longo do dia para o oeste mato-grossense.

À tarde, as instabilidades ganham força no oeste de Mato Grosso do Sul e no sudoeste do Mato Grosso, com risco de temporais, impulsionados por uma área de baixa pressão no Paraguai, que direciona umidade da Região Norte para o Sul do país.

Nordeste

As instabilidades continuam atuando na Bahia, com risco de temporais e acumulados elevados. O Recôncavo Baiano segue em sob alerta de perigo para chuvas fortes.

Na metade sul do Maranhão e do Piauí, as instabilidades continuam devido ao calor e à umidade. No oeste de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, também há chance de pancadas e risco de temporais. Nas demais áreas, o tempo é firme e as temperaturas ficam altas.





Norte

As pancadas de chuva diminuem no Amazonas e em Roraima, mas ainda ocorrem de forma moderada a forte em várias áreas. No Acre e em Rondônia, a chuva aparece ao longo do dia.

No Pará, a chuva é forte na maior parte do estado, com risco de temporais no interior e no sul. No Tocantins, as instabilidades continuam, também com risco de temporais. No Amapá, há chance de chuva na metade oeste.