Uma frente fria intensa avança pela região Sul, neste domingo (16), enquanto o centro de um ciclone extratropical deve seguir afastado, em alto-mar. As informações são do Climatempo.

O sistema é fortalecido pelo fluxo de ar quente e úmido vindo da Amazônia, jatos e correntes de baixos níveis, e um cavado atmosférico no oeste da Região Sul. A combinação desses elementos favorece a formação de nuvens mais pesadas e a ocorrência de tempestades.

Durante o sábado (15), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia informado que tempestades com ventos intensos poderiam ser registradas especialmente na região Sul e no Sul do Mato Grosso do Sul.

O cenário deste domingo (16) indica risco elevado para chuva forte, com possibilidade de temporais e acumulados que podem chegar a 100 mm até o fim do dia, o que aumenta a chance de alagamentos e enxurradas.

Os ventos também devem ganhar intensidade, com rajadas entre 70 e 90 km/h e picos ainda maiores em áreas pontuais, especialmente no oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul.





As tempestades podem vir acompanhadas de muitos raios e granizo isolado. As regiões que merecem maior atenção são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul, onde as condições do tempo podem mudar rapidamente, alternando períodos de estabilidade com pancadas fortes.

Diferente do evento do dia 07 de novembro, o ciclone extratropical que atua agora está muito distante da costa, o que significa que não há grandes riscos de tempestade mais severas sobre o continente.

Apesar disso, ainda há chances de ventos intensos, chuva volumosa e transtornos em algumas localidades da região.

Principais riscos para este domingo (16)

De acordo com a Climatempo, os principais riscos incluem destelhamentos pontuais e danos em estruturas frágeis provocados pelas rajadas de vento, além disso existe possibilidade de quedas de árvores e postes.

Devido aos acumulados, alguns pontos podem ter risco de alagamentos, enxurradas e transbordamentos de rios e córregos em áreas vulneráveis, o que também pode gerar interrupções no fornecimento de energia.

Para reduzir os impactos, antes da chuva é importante guardar ou fixar objetos soltos, como lixeiras, vasos e placas, além de verificar calhas e ralos.

Durante as tempestades, o ideal é buscar abrigo em local seguro e evitar permanecer sob árvores ou estruturas metálicas, e desconectar aparelhos eletrônicos sempre que possível.

No trânsito, a orientação é evitar atravessar áreas alagadas, já que a água pode esconder buracos e até arrastar o veículo.

A comunidade também deve colaborar reportando quedas de árvores, fios ou pontos de alagamento à Defesa Civil, seguindo sempre os alertas oficiais.

Após a chuva, é fundamental observar possíveis rachaduras em muros, encostas e taludes, e, ao identificar qualquer sinal de instabilidade, sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil.

A Climatempo ainda reforça que os impactos podem seguir até a segunda-feira (17).