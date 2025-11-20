Paulo Pinto/Agência Brasil Tempo fica firme em São Paulo nesta quinta (20)

O feriado do Dia da Consciência Negra, que ocorre nesta quinta-feira (20) em todo o território nacional, será marcado por contrastes entre as regiões. Enquanto no Sudeste as temperaturas ficam altas, instabilidades fortes atuam no Nordeste e um ar de origem polar causa resfriamento no Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de perigo para tempestades na região Norte, sob o Amazonas e o Pará, e perigo para acumulado de chuva no litoral da Bahia. Veja como fica o tempo nas regiões do país neste feriado.

Sul

O tempo continua firme em toda a região, informam os meteorologistas do Climatempo, sem previsão de chuva ao longo do dia. O Rio Grande do Sul amanhece com mínimas reduzidas, especialmente na Serra e na Campanha.

O sol predomina durante o dia, embora haja variação de nuvens em alguns pontos. À noite, a aproximação de uma nova frente fria pode trazer pancadas isoladas de chuva para o extremo sul do litoral gaúcho.

Sudeste

No Sudeste, há possibilidade de chuva fraca e isolada no litoral, incluindo áreas do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Pode chover forte no início da manhã, principalmente no extremo norte e no nordeste de Minas Gerais.

Nas demais áreas, o tempo firme com sol forte predomina, com presença de nuvens apenas no leste paulista, Zona da Mata mineira e regiões litorâneas.

Centro-Oeste

As pancadas de chuva continuam no norte de Mato Grosso e Goiás, variando de fracas a moderadas e podendo ser mais fortes com trovoadas, especialmente à tarde. Segundo o Climatempo, também há chance de chuva no oeste mato-grossense.

Nas demais áreas, incluindo Mato Grosso do Sul, o tempo permanece seco e estável, com sol predominante. A tendência é de temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa na maior parte da região.

Nordeste

A frente fria que atua na Bahia continua avançando e provoca pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais. As chuvas podem ser mais intensas no Recôncavo, Ilhéus, Chapada Diamantina e Feira de Santana.





Instabilidades também atingem o sul do Maranhão, Piauí e áreas do oeste de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e sul do Ceará, com chance de chuva forte. Nas demais áreas, o tempo fica mais estável, com sol predominante.

Norte

As instabilidades aumentam em grande parte da região, com chuva moderada a forte. Há risco de temporais no norte do Amazonas, centro-sul e noroeste do Pará e em grande parte de Roraima.

No leste do Amapá e no extremo nordeste do Pará, o tempo fica mais firme.