Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Brasil terá tendência de chuva para os próximos 10 dias

No Brasil, a chuva dos próximos dez dias terá grandes volumes entre o Norte e o Nordeste do país, resultado de um canal de umidade que deve se organizar entre as duas regiões durante o final do mês de novembro. As informações são da Metsul Meteorologia.

A Região Norte se aproxima do período mais chuvoso do ano, conhecido como inverno amazônico, que ocorre entre dezembro até meados de maio, e que normalmente concentra 60% a 70% da precipitação do ano.

Com isso, a região passa pela transição do chamado verão amazônico para o inverno, o que traz um aumento das chuvas. Nos próximos dez dias, as precipitações podem ser volumosas principalmente no Amazonas, Acre, Sul do Pará e Tocantins.





No Nordeste, a chuva será irregular e terá baixos volumes na maior parte da região entre Alagoas e o Ceará. Chove bastante na região do Matopiba com volumes altos na Bahia, Sul do Piauí e Sul do Maranhão. Os acumulados de chuva podem ser especialmente altos na Bahia.

Confira como ficam as de mais regiões do país:

No Centro-Oeste, a chuva deve atingir os três estados, com maiores volumes previstos para o Norte da região. As áreas do Norte de Mato Grosso e de Goiás devem registrar os maiores acumulados nos próximos dez dias, enquanto no Mato Grosso do Sul as chuvas devem ocorrer de forma mais irregular.

No Sudeste, Minas Gerais deve concentrar os maiores volumes de chuva, especialmente em áreas próximas à Bahia. Nas demais localidades da região, a precipitação tende a ser mais irregular, com volumes alto, mas isolados. Além disso, deve haver registros pontuais da formação de temporais isolados entre a tarde e a noite.

E quanto à região Sul, a tendência é de chuva nos três estados da região, mas com volumes baixos na maior parte das cidades. Em vários pontos do Sul deve chover pouco durante o final de novembro.