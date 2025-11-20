Reprodução/Facebook Deqing Zhuoga passou mal após um jantar comunitário

Uma turista chinesa, de 25 anos, morreu em um hostel, na Indonésia, após jantar comunitário. Deqing Zhuoga estava hospedada no Clandestino Hostel, em Bali, e foi encontrada sem vida no quarto.

Após o jantar, a jovem apresentou mal-estar, chegando a vomitar várias vezes antes de falecer. Além dela, outras 10 pessoas apresentaram sintomas semelhantes depois da alimentação ofertada pelo hostel.

Segundo o Daily Mail, uma amiga da vítima chegou a ser hospitalizada e passou cinco dias na UTI. Ao veículo, ela relatou que Deqing Zhuoga ficou bastante debilitada. "Ela estava tão doente que não conseguia se mexer e pedir ajuda. Ela ficou deitada na cama vomitando por horas", relembrou.

A causa morte oficial da turista foi registrada como gastroenterite aguda e choque hipovolêmico.

Infestação de percevejos

A amiga de Deqing Zhuoga, Leila Li, contou ao Daily Mail que procurou atendimento médico várias vezes. Ela afirmou que os exames realizados na unidade de saúde apontaram envenenamento por pesticidas e intoxicação alimentar.

Além disso, a turista lembra que chegou a perceber que havia um quarto fechado após uma dedetização para controlar a infestação de percevejos na véspera das hospitalizações.

Diante do número elevado de hóspedes com sintomas idênticos, o hostel é alvo de investigação. A polícia de Kuta é responsável pelo caso.



