Uma turista chinesa, de 25 anos, morreu em um hostel, na Indonésia, após jantar comunitário. Deqing Zhuoga estava hospedada no Clandestino Hostel, em Bali, e foi encontrada sem vida no quarto.
Após o jantar, a jovem apresentou mal-estar, chegando a vomitar várias vezes antes de falecer. Além dela, outras 10 pessoas apresentaram sintomas semelhantes depois da alimentação ofertada pelo hostel.
Segundo o Daily Mail, uma amiga da vítima chegou a ser hospitalizada e passou cinco dias na UTI. Ao veículo, ela relatou que Deqing Zhuoga ficou bastante debilitada. "Ela estava tão doente que não conseguia se mexer e pedir ajuda. Ela ficou deitada na cama vomitando por horas", relembrou.
A causa morte oficial da turista foi registrada como gastroenterite aguda e choque hipovolêmico.
Infestação de percevejos
A amiga de Deqing Zhuoga, Leila Li, contou ao Daily Mail que procurou atendimento médico várias vezes. Ela afirmou que os exames realizados na unidade de saúde apontaram envenenamento por pesticidas e intoxicação alimentar.
Além disso, a turista lembra que chegou a perceber que havia um quarto fechado após uma dedetização para controlar a infestação de percevejos na véspera das hospitalizações.
Diante do número elevado de hóspedes com sintomas idênticos, o hostel é alvo de investigação. A polícia de Kuta é responsável pelo caso.