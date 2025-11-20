Reprodução/redes sociais Imprensa internacional repercute incêndio na Zona Azul da COP30.

Veículos de mídia do mundo inteiro repercutiram o incêndio que atingiu a Zona Azul na COP30 em Belém, na tarde desta quinta-feira (20). As atividades no local destinado às negociações oficiais do evento foram canceladas e até o momento, não se sabe quando serão retomadas.

Entenda o caso: VÍDEO: incêndio cancela eventos da COP30

Reuters

Reprodução/Reuters A agência Reuters destacou o atraso nas negociações e a proximidade com o fim da COP30.





A agência de notícias Reuters destacou que o incêndio interrompeu as negociações que, às vésperas do fim do evento, ainda não tiveram consenso.

O veículo também destacou o apelo feito antes do incêndio pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Gutierres, por um acordo na Cúpula. A agência ainda enfatizou o fato de duas questões importantíssimas para intensificar a ação climática internacional estarem travadas: o futuro dos combustíveis fósseis e o financiamento climático.

Clarín

Reprodução/Clarín O Clarín destacou os problemas de infraestrutura enfrentados por Belém antes da COP30.





O jornal argentino Clarín destacou os problemas de infraestrutura enfrentados por Belém, meses antes do início da COP30, assim como os altos preços de hospedagens oferecidas na capital paraense.

O jornal também ressaltou que no início da conferência, a ONU enviou uma carta à Presidência brasileira reclamando de problemas estruturais na Zona Azul, solicitando, inclusive, o reforço da segurança no local após um protesto indígena.





The Guardian

Reprodução/The Guardian O The Guardian destacou os compromissos que deixaram de acontecer devido o incêndio.





O The Guardian deu destaque ao caos em que as reuniões cuidadosamente planejadas foram lançadas devido o incêndio.

O jornal britânico ressaltou que uma série de compromissos de grande importância deixaram de acontecer hoje, como a possível elaboração de um roteiro para a transição do uso de combustíveis fósseis e a reunião da Aliança dos Pequenos Estados Insulares.

Al Jazeera

Reprodução/Al Jazeera A Al Jazeera deu destaque para os vídeos do incêndio.





A Al Jazeera colocou os vídeos do momento do incêndio em evidência. A rede de televisão estatal ainda afirmou que o ministro do Turismo, Celso Sabino, minimizou a gravidade do incêndio durante coletiva de imprensa com jornalistas.