Imprensa internacional repercute incêndio na Zona Azul da COP30.
Reprodução/redes sociais
Imprensa internacional repercute incêndio na Zona Azul da COP30.

Veículos de mídia do mundo inteiro repercutiram o incêndio que atingiu a Zona Azul na COP30 em Belém, na tarde desta quinta-feira (20). As atividades no local destinado às negociações oficiais do evento foram canceladas e até o momento, não se sabe quando serão retomadas.

Reuters

A agência Reuters destacou o atraso nas negociações e a proximidade com o fim da COP30.
Reprodução/Reuters
A agência Reuters destacou o atraso nas negociações e a proximidade com o fim da COP30.


A agência de notícias Reuters destacou que o incêndio interrompeu as negociações que, às vésperas do fim do evento, ainda não tiveram consenso.

O veículo também destacou o apelo feito antes do incêndio pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Gutierres, por um acordo na Cúpula. A agência ainda enfatizou o fato de duas questões importantíssimas para intensificar a ação climática internacional estarem travadas: o futuro dos combustíveis fósseis e o financiamento climático.

Clarín

O Clarín destacou os problemas de infraestrutura enfrentados por Belém antes da COP30.
Reprodução/Clarín
O Clarín destacou os problemas de infraestrutura enfrentados por Belém antes da COP30.


O jornal argentino  Clarín destacou os problemas de infraestrutura enfrentados por Belém, meses antes do início da COP30, assim como os altos preços de hospedagens oferecidas na capital paraense.

O jornal também ressaltou que no início da conferência, a ONU enviou uma carta à Presidência brasileira reclamando de problemas estruturais na Zona Azul, solicitando, inclusive, o reforço da segurança no local após um protesto indígena.


The Guardian

O The Guardian destacou os compromissos que deixaram de acontecer devido o incêndio.
Reprodução/The Guardian
O The Guardian destacou os compromissos que deixaram de acontecer devido o incêndio.


The Guardian deu destaque ao caos em que as reuniões cuidadosamente planejadas foram lançadas devido o incêndio.

O jornal britânico ressaltou que uma série de compromissos de grande importância deixaram de acontecer hoje, como a possível elaboração de um roteiro para a transição do uso de combustíveis fósseis e a reunião da Aliança dos Pequenos Estados Insulares.

Al Jazeera

A Al Jazeera deu destaque para os vídeos do incêndio.
Reprodução/Al Jazeera
A Al Jazeera deu destaque para os vídeos do incêndio.


A Al Jazeera colocou os vídeos do momento do incêndio em evidência. A rede de televisão estatal ainda afirmou que o ministro do Turismo, Celso Sabino, minimizou a gravidade do incêndio durante coletiva de imprensa com jornalistas.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2025-11-20/imprensa-internacional-repercute-incendio-na-cop30.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes