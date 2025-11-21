Reprodução/redes sociais Igor Cabral foi preso após agredir a namorada com 61 socos

Dez policiais penais da Cadeia Pública de Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal, foram afastados após uma decisão judicial. Eles são investigados por supostas agressões contra o detendo Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por tentativa de feminicídio após desferir mais de 60 socos na namorada.

Igor havia denunciado as agressões no início de agosto, após ser transferido para outro presídio. As mudanças ocorreram nesta semana após evolução no processo contra os policiais penais. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Investigação

Os agentes devem ficar afastados temporariamente "diante da incontestável necessidade do serviço público", informou a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) do Rio Grande do Norte.

Segundo o Metrópoles, os policiais foram realocados para o Complexo Penal Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró, no oeste do estado. A SEAP informou que segue investigando o caso.

Denúncia

Igor denunciou as agressões em agosto. Segundo ele, os agentes o colocaram em uma cela isolada onde foi deixado nu e algemado. Sua defesa contou que ele foi agredido com socos, chutes e ataque por spray de pimenta.

Após os relatos, o detento foi levado para uma delegacia para registrar boletim de ocorrência. A Secretaria afirmou ao UOL que garante que todas as medidas determinadas pelas autoridades estão sendo cumpridas. O caso segue em sigilo de justiça.

O Portal iG tenta contato com a SEAP para novas informações.





Agressão à namorada

Em 26 de julho, Igor Cabral foi flagrado por câmeras de segurança de um elevador de um prédio em Natal agredindo a então namorada, Juliana Garcia. Ao todo, ele desferiu 61 socos no rosto da vítima, que teve ossos da face quebrados e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial.

Igor foi preso dois dias após as agressões, que repercutiram em todo o país. Atualmente, ele é réu por tentativa de feminicídio.