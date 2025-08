Reprodução/redes sociais Igor Cabral foi preso após agredir a namorada com 61 socos.

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, que agrediu a namorada, Juliana Soares, de 35, dentro do elevador de um condomínio em Natal, foi transferido nesta sexta-feira (01) para a Cadeia Pública Dinorá Simas (CPDS), no município de Ceará-Mirim.

Segundo nota divulgada pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP-RN) ao Portal iG, Igor foi colocado em uma ala de segurança adequada para ''proteger a integridade dos presos e manter a ordem dentro da unidade'' .

A Secretaria ainda ressaltou todas as transferências de pessoas privadas de liberdade, assim como a definição de local de custódia, seguem critérios rigorosos que consideram a segurança do sistema prisional, o perfil do custodiado e a necessidade de garantir a ordem e disciplina nas unidades prisionais.

A unidade prisional conta com três pavilhões, totalizando 78 celas. São 26 em cada pavilhão e ela não conta com celas individuais.

Relembre o caso

O caso, que aconteceu no último sábado (26), gerou revolta. As imagens foram registradas por câmeras de segurança do elevador, que mostram o casal discutindo.

Quando a porta do elevador se fecha, o ex-jogador de basquete agride a namorada com 61 socos, deixando a vítima desfigurada.

O agressor foi preso ainda no local e indiciado por tentativa de homicídio.

Juliana agradece o apoio que recebeu nas redes sociais

No último dia 29, 28 horas depois da agressão, Juliana utilizou as redes sociais para agradecer o apoio que recebeu de internautas: "Estou com acesso ao meu perfil e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando no momento. É um momento muito delicado e preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento, declarou.

Denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 18 1.