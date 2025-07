Reprodução Mulher é agredida pelo namorado dentro do elevador

A juíza responsável pela audiência de custódia do boxeador Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, não conseguiu assistir até o fim ao vídeo que mostra o espancamento de Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35. O episódio ocorreu no Rio Grande do Norte e levou à manutenção da prisão preventiva do agressor.

Juliana foi atacada com 61 socos dentro de um elevador após uma discussão com o ex-namorado, motivada por ciúmes. Em entrevista à Record TV, ela relatou que a juíza “não teve estômago” para ver as imagens completas e decidiu manter Igor preso. O espancamento causou múltiplas fraturas no rosto da vítima, que está se alimentando apenas com líquidos e pastosos.

O episódio de violência começou após Igor jogar o celular da vítima na piscina, acusando-a de traição. Minutos depois, ele a abordou no elevador do prédio onde viviam e iniciou a série de agressões. Juliana descreveu a ação como uma tentativa de homicídio. “Ele disse que eu ia morrer e começou a me bater. Não apaguei, mas também não estava consciente para lembrar o que ele falou naquele momento” , disse.

Laudos médicos indicam fraturas no nariz, na mandíbula, na região da têmpora, na bochecha e na base do maxilar. A cirurgia de reconstrução facial, prevista para o dia 29 de julho, foi adiada devido ao inchaço persistente. A vítima deve passar por nova avaliação médica até o fim de semana para definição da data do procedimento.

Juliana fez um alerta sobre os sinais de violência em relacionamentos e afirmou que o agressor era tratado como parte da família. “Foi uma grande decepção” .

Igor Cabral tem histórico como atleta: representou o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, na China, na modalidade basquete 3x3. Após a repercussão do caso, desativou suas redes sociais. Ele segue preso preventivamente, e o caso é investigado como tentativa de feminicídio.