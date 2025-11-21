Pixabay Fim dos combustíveis fósseis era defendido pela presidência brasileira na COP30

A COP30, sob Presidência brasileira, divulgou nesta sexta-feira (21) um novo texto sobre o pacote de decisões que deve orientar a conferência sem menções ao mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. A proposta era amplamente defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acabou cedendo à pressão de países. A informação foi publicada com exclusividade pelo The Guardian.

Com a mudança prevista, mais de 30 países assinaram uma carta enviada ao governo brasileiro dizendo que não vão apoiar o texto final sem a medida para abandonar os combustíveis fósseis. As negociações da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), em Belém.

Mapa do caminho

COP30 Brasil termina nesta sexta (21)





O Brasil apresentou na COP30 um “mapa do caminho” para a eliminação gradual de petróleo, gás natural e carvão, iniciativa já apoiada por cerca de 100 países. O plano defendido até então definia etapas e metas claras para a transição energética global, oferecendo um roteiro concreto que faltou na COP28.

Uma primeira versão do documento final, divulgada na terça (18), ainda mencionava a possibilidade de criar um roteiro para a “transição para longe dos combustíveis fósseis”. Na manhã desta sexta, a presidência do Brasil lançou um novo texto que retira qualquer referência ao tema.

Reações

A retirada do trecho do documento, assim como um roteiro para eliminar o desmatamento, foi criticado por nações como os da União Europeia. O jornal britânico The Guardian informou que a carta de rejeição é assinada pelas nações europeias Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Holanda e Espanha, e as da América do Sul, como Chile, Colômbia, Costa Rica e México.

Os países ameaçaram bloquear qualquer acordo que não incluísse o compromisso com o fim dos combustíveis fósseis, o que gerou um aumento de tensões na conferência.





“Não podemos apoiar um resultado que não inclua um roteiro para implementar uma transição justa, ordenada e equitativa para longe dos combustíveis fósseis. Essa expectativa é compartilhada pela grande maioria das Partes, bem como pela ciência e pelas pessoas que acompanham de perto nosso trabalho. O mundo espera que esta Conferência das Partes demonstre continuidade e progresso após o Balanço Global. Qualquer coisa aquém disso seria inevitavelmente vista como um retrocesso", diz um trecho da carta obtido pelo jornal britânico.

O Portal iG entrou em contato com a assessoria da 30ª Conferência do Clima para confirmar as informações e pedir um posicionamento sobre a carta. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.