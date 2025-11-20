Reprodução/Youtube Lula discursou do décimo dia da COP30.

O Brasil apresentou na COP30 um “mapa do caminho” para a eliminação gradual de petróleo, gás natural e carvão, iniciativa já apoiada por cerca de 100 países. O plano define etapas e metas claras para a transição energética global, oferecendo um roteiro concreto que faltou na COP28.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a importância da proposta: “Pela primeira vez se propõe que se faça um mapa do caminho para sair da dependência do uso de combustível fóssil e desmatamento. Não apenas como algo impositivo, mas criar as bases do mesmo jeito que fomos capazes de criar as bases para as NDCs, para que países façam suas rotas e trajetórias com indicadores de esforços para alcançar aquilo que nós decidimos em Dubai, que foi triplicar as renováveis, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para longe de combustível fóssil.”

Mais de 80 países participaram do evento “Mutirão Call for a Fossil Fuel Roadmap”, reforçando o compromisso internacional com a descarbonização global.

Especialistas afirmam que, apesar dos desafios econômicos e tecnológicos, a proposta brasileira representa um avanço estratégico no combate às mudanças climáticas.