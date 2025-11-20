Zona Azul da COP30 reabre após inspeção dos Bombeiros
Tânia Rêgo/Agência Brasil
Zona Azul da COP30 reabre após inspeção dos Bombeiros

A Zona Azul da conferência climática foi reaberta às 20h40 desta quarta-feira (20), após uma avaliação de segurança realizada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a organização, o local passou por inspeção técnica e foi considerado seguro para retomar as atividades.

As autoridades brasileiras restauraram as condições de operação, obtiveram novamente o alvará de funcionamento e devolveram a área à UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima). Com isso, o espaço voltou a funcionar normalmente.

Área isolada segue interditada e monitoramento continua

A área diretamente afetada pelo incidente, cujo motivo ainda não foi detalhado, permanecerá isolada até o encerramento da conferência. A organização informou que segue monitorando o estado de saúde das pessoas que precisaram de atendimento médico e permanece em coordenação com os serviços de saúde locais.


Em comunicado, a UNFCCC agradeceu a colaboração dos participantes e afirmou confiar que os delegados retornarão às negociações “com espírito de solidariedade e determinação” para assegurar um resultado bem-sucedido para esta COP.

