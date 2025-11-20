Reprodução/redes sociais Imprensa internacional repercute incêndio na Zona Azul da COP30.

Representantes da direita brasileira utilizaram o incêndio que atingiu o pavilhão da COP30 nesta quinta-feira (20), para criticar e ironizar o governo atual e a realização da conferência em Belém.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a realização da COP prejudicou mais o meio ambiente do que ajudaria e também criticou a estrutura do evento. “Todas as críticas à COP têm razão: sem água, sem energia, sem saneamento básico, sem segurança e, agora, com fogo. Se ela não tivesse sido realizada teria sido mais benéfico ao meio ambiente só em tê-lo poupado da poluição deste incêndio.” disse através de uma postagem no X (antigo Twitter).



Todas as críticas à COP têm razão: sem água, sem energia, sem saneamento básico, sem segurança e, agora, com fogo. Se ela não tivesse sido realizada teria sido mais benéfico ao meio ambiente só em tê-lo poupado da poluição deste incêndio. #Lulainimigodanatureza *Via… pic.twitter.com/2KRA2Qu4fs— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 20, 2025



Seu irmão, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), relacionou o incêndio ao governo do presidente Lula. “É fogo na Amazônia… Fogo no Pará… O país não aguenta mais quatro anos de Lula!”, disse em uma postagem, também no X.

Já o deputado, sendo um dos primeiros a falar sobre o acontecimento, postou em sua rede social: “O evento que era pra cuidar do meio ambiente tá pegando fogo kkkkkkkk ah coe”.

Incendio na COP

, deputado do centro-direita, compartilhou um vídeo sobre o casoà escolha de Belém como sede e sugerindo"A vergonha com a COP30 já atingiu um nível histórico. Não só você teve invasões, infiltrações , chefes de estado ficando em condições absolutamente precárias, a ONU dando puxão de orelha no Brasil, líderes do mundo inteiro dizendo que tá tudo caro, que a infraestrutura é precária, que o cenário é de lixo, é de esgoto a céu aberto, é de miséria, é de pobreza, agora, o Brasil ainda coloca em risco a vida de líderes mundiais", afirmou Kim.

O incêndio atingiu o Pavilhão da Índia, na Blue Zone, levando a evacuação de parte da estrutura da COP30. O governo do estado afirmou que o fogo foi controlado rapidamente e que não houve feridos.