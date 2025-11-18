Divulgação/Governo de SP Frente fria ganha força nesta terça-feira (18)

A combinação entre uma área de baixa pressão na costa do Sul e Sudeste e o avanço de uma frente fria mantém o tempo instável nesta terça-feira (18) nas duas regiões.

Segundo o Climatempo, as condições mais severas de chuva se concentram no Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste e Norte. No Nordeste, o cenário segue de forte calor e baixa umidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para tempestade em uma área que vai da metade norte de Santa Catarina até as regiões centrais de Minas, Goiás e Mato Grosso, incluindo os estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Confira a previsão do tempo por região.

Sul

A baixa pressão mantém o tempo instável no norte do Rio Grande do Sul, em boa parte de Santa Catarina e no sul e leste do Paraná, com pancadas fortes. Os riscos para temporais são principalmente no extremo norte gaúcho e no leste catarinense e paranaense.

A metade sul do Rio Grande do Sul terá predomínio de sol, assim como o noroeste do Paraná. As temperaturas ficam amenas, especialmente em Santa Catarina e no sul paranaense, informam os meteorologistas do Climatempo.

Sudeste

A frente fria avança pelo Sudeste e provoca chuva forte já pela manhã em várias áreas de São Paulo. As instabilidades também atingem o centro-sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro.

No Rio de Janeiro, a chuva chega ao longo do dia, enquanto no sul do Espírito Santo as pancadas devem ocorrer à noite. O norte e noroeste mineiro seguem com tempo firme. Em boa parte de São Paulo e no sul de Minas, as temperaturas diminuem.

Centro-Oeste

Em Mato Grosso do Sul, pancadas de chuva são sentidas desde a madrugada na maior parte do estado; no sul, as orecipitações devem ser mais isoladas. Mato Grosso registra fortes chuvas no norte, noroeste e interior, que se espalham para as outras áreas.

Em Goiás, a chuva se concentra na metade sul, enquanto o restante da região segue com tempo firme e calor.

Nordeste

O tempo firme predomina em grande parte da região, com calor intenso e umidade muito baixa no Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e boa parte da Bahia.

De acordo com o Climatempo, há chance de chuva isolada apenas no interior do Maranhão e do Piauí. No sul da Bahia, áreas de instabilidade podem provocar chuva moderada.





Norte

A instabilidade volta a ganhar força na região. No Amazonas, pancadas moderadas a fortes podem vir acompanhadas de temporais. O Amapá e o Pará seguem com pancadas ao longo do dia.

Rondônia e Roraima também têm aumento das chuvas, enquanto Tocantins permanece com tempo mais firme. As temperaturas seguem elevadas, com sensação de abafamento.