Reprodução/X Já choveu forte em alguns pontos da Capital, mas sem registro de ocorrências graves

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de emergência via Cell Broadcast, na tarde desta segunda-feira (17), para a Baixada Santista e Capital, em razão do risco de chuva forte e de transtornos associados.

De acordo com o órgão, na capital foi emitido alerta de estado de atenção para risco de alagamentos, diante das condições meteorológicas previstas para as próximas horas.



Já choveu forte em alguns pontos de São Paulo, mas, de acordo com a tenente Ludmyla Alcântara, não houve registro de ocorrências graves relacionadas a grandes acumulados.



Até agora, os maiores volumes de chuva foram registrados na Baixada Santista, com 40 mm acumulados na região nas últimas 24 horas.

Em relação aos ventos, a rajada mais forte ocorreu em Pradópolis, com 64 km/h.



Litoral Norte, Vale do Paraíba e região de Campinas também são consideradas regiões sensíveis a fortes precipitações, nas próximas horas.

"A frente fria que atinge o estado paulista está relacionada ao efeito La Ninã. São frentes frias que passam rapidamente e acabam deixando as temperaturas mais amenas. Trazem chuvas fortes, com rajadas de vento e podem causar alagamentos e outros transtornos à população", explicou a tenente Ludmyla à reportagem do Portal iG.



Ela lembrou ainda que esse alerta já foi emitido pela Defesa Civil na última sexta-feira (14) e vai vigorar até amanhã, terça-feira (18).



"Todo o estado de São Paulo está sujeito a chuvas fortes, mas as regiões relacionadas no alerta são as mais sensíveis. Já a partir de quarta-feira [19], a previsão é de predomínio de Sol na maioria do estado, com poucos pontos de chuva", informa a tenente.



Tecnologia Cell Broadcast



A tecnologia do sistema Cell Broadcast permite o envio de mensagens emergenciais diretamente para os celulares da população em áreas de risco, reforçando as ações de prevenção a desastres naturais.







A mensagem aparece como uma notificação pop-up na tela, com um som de alerta, mesmo no modo silencioso, e é projetada para se sobrepor a outros conteúdos em uso no celular.



A Defesa Civil reforça que a população deve acompanhar as atualizações oficiais e adotar medidas preventivas, como evitar áreas alagadas e redobrar os cuidados no trânsito.



Em caso de emergência, os telefones que devem ser acionados são o da Defesa Civil (199) ou do Corpo de Bombeiros (193).

