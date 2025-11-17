Reprodução/ Metsul Meteorologia Registro de chuvas com possibilidade de alagamento em SP

A chegada de uma frente fria ao litoral paulista mudou o tempo e trouxe chuvas para a capital paulista nesta segunda-feira (17). As chuvas atuaram de forma modera a intensa desde o fim da manhã na capital paulista, mas de forma isolada, e chuvas fracas no extremo da Zona Leste.

No início da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), havia emitido estado de atenção para alagamentos em todas as regiões da cidade de São Paulo.

Ainda segundo o órgão, até o início da noite ainda há possibilidade de ocorrer chuvas que variam de moderada a forte com raios e rajadas de vento que podem superar os 50Km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

Segundo dados parciais do CGE da Prefeitura de São Paulo, até às 15h25, a cidade acumulou cerca de 9,8mm. Já em outras regiões os valores foram:

Zona Sul: 12,4mm

Zona Oeste: 12,4mm

Centro: 8,9mm

Zona Norte: 8,1mm

Zona Leste: 4,5mm

De acordo com a Enel, o número de clientes que tiveram os serviços de energia interrompidos até o presente momento somam 37.548.





Previsão para os próximos dias

Para os próximos dias, uma área de baixa pressão se junta à frente fria e deve manter o tempo instável na Grande São Paulo.

A terça-feira (18) começa com muita nebulosidade, chuviscos e temperatura em torno de 18°C. Ao longo do dia, o tempo melhora em alguns momentos e o sol chega a aparecer entre muitas nuvens. As máximas devem atingir 24°C.

A área de baixa pressão mantém o tempo instável e favorece pancadas de chuva, principalmente à tarde. Há risco de precipitação moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento acima de 50 km/h, o que aumenta a chance de alagamentos e queda de árvores.

Na quarta-feira (19), as instabilidades se afastam da Grande São Paulo, mas ainda haverá bastante nebulosidade e chuviscos durante a madrugada.

Ao longo do dia, o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens, permitindo a elevação das temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 16°C e máxima de 25°C.