Avião com ministro do Congo cai e pega fogo Avião com ministro do Congo cai e pega fogo

Um avião que transportava integrantes do governo da República Democrática do Congo sofreu um grave incidente ao pousar no Aeroporto de Kolwezi, nesta segunda-feira (17). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas após perder o controle na pista. Apesar do susto, todos os cerca de 20 ocupantes conseguiram sair a tempo e não houve feridos. As informações são do The Aviation Herald.

O jato, um Embraer ERJ-145 operado pela Airjet Angola, realizava um voo fretado vindo de Kinshasa. A bordo estavam o ministro da Mineração, Louis Watum Kabamba, e uma comitiva de 17 servidores. Eles viajavam para acompanhar os desdobramentos de um acidente em uma mina da região, onde mais de 40 trabalhadores morreram após o colapso de uma ponte no último sábado (15).





De acordo com autoridades locais, o avião derrapou durante o pouso, saiu da pista e parou de lado em uma área de terra. Poucos instantes depois, o fogo começou pela parte traseira, destruindo totalmente a fuselagem. Os passageiros e a tripulação já haviam deixado o local quando as chamas se intensificaram.

O Escritório de Investigações de Acidentes de Aviação do Congo informou que abriu um inquérito para determinar as causas do episódio. Autoridades reforçaram que a evacuação rápida foi essencial para evitar uma tragédia.

Ao Portal iG, a Embraer disse que "está acompanhando de perto as notícias de uma saída de pista envolvendo um ERJ 145 no Aeroporto de Kolwezi, na República Democrática do Congo".

"A aeronave era operada pela companhia aérea angolana Airjet. A Embraer está à disposição das autoridades aeronáuticas locais para apoiar a investigação.”



