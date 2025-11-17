Rosinei Coutinho/STF Julgamento do Núcleo 4 no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) dará continuidade ao julgamento de militares de alta patente - entre eles, os ''kids pretos'' nesta terça-feira (18). O chamado Núcleo 3 é julgado por tentativa de golpe de Estado.

Foram reservadas 2 sessões para a apresentação dos votos na parte da manhã e da tarde na terça e uma sessão na manhã do dia seguinte, quarta-feira (19).

O julgamento acontece na Primeira Turma da corte. O ministro Alexandre de Moraes será o primeiro a votar, seguido por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e, por último, o presidente do colegiado, Flávio Dino. Caso haja condenação, os ministros passarão para a dosimetria, fase em que é feito o cálculo da pena imposta individualmente a cada condenado.

A Primeira Turma concluiu a etapa de sustentações orais da Procuradoria-Geral da República, responsável pela acusação, e das defesas dos réus na semana passada.

O Núcleo 3

Formado por 9 militares de alta patente, o grupo tem os chamados “kids pretos”e um agente federal. O núcleo responde pelos crimes de envolvimento em organização armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.

Segundo a PGR, o grupo planejou as “ações mais severas e violentas” entre as investigadas e julgadas no âmbito das ações sobre a tentativa de golpe de Estado.

São réus na AP 2696:

Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército; Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general da reserva; Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército; Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército; Márcio Nunes de Resende Jr., coronel do Exército; Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército; Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército; Ronald Ferreira de Araújo Jr., tenente-coronel do Exército; Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército; e Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.



O julgamento será presencial, com transmissão ao vivo pela TV e Rádio Justiça pelo canal do STF no YouTube.

*Com informações do STF