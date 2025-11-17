Rovena Rosa/Agência Brasil Frente fria provoca chuvas nesta semana no Sudeste

A semana começa sob diversos alertas de perigo para tempestades no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A chegada de uma nova frente fria traz riscos de temporais na região Sudeste durante os próximos dias, principalmente em São Paulo Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas e sobre o centro-sul do Rio de Janeiro, aponta o Climatempo.

Alertas para esta segunda

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Alertas para temporais no Sul, Centro-Oeste e Norte nesta segunda (17)





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (17) tem previsão de chuva forte de até 100 mm por dia com ventos intensos entre a metade norte de Santa Catarina até o sudoeste de Mato Grosso, passando por boa parte do Rio de Janeiro, Minas e Goiás, além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

No Rio Grande do Sul, a atuação da frente fria provoca queda brusca de temperatura. Toda a costa do estado e de Santa Catarina está em alerta de perigo para ventos costeiros, que podem movimentar dunas de areia sobre construções na orla.

O centro-norte e sudoeste do Amazonas também conta com alerta de perigo para chuvas intensas acompanhadas de ventanias. De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Na metade da região Norte, o alerta é para um menor volume, de perigo potencial, para chuvas intensas, com até 50 mm por dia no Acre, Rondônia, Roraima, sudoeste do Pará e áreas no Centro-Oeste, no Mato Grosso e Goiás.

Temporais no Sudeste

A frente fria deixa o tempo em São Paulo ainda mais instável. A segunda (17) será de muitas nuvens, com condições para pancadas de chuva e raios, sobretudo à tarde e à noite. O Climatempo prevê persistência do calor com breve aparições do sol.

Há risco de chuva moderada a forte na Grande São Paulo e em todas as regiões paulistas. Segundo a Climatempo, temporais podem atingir o norte e o nordeste do estado, incluindo as regiões de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos e em Presidente Prudente.





No Triângulo Mineiro, no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a segunda-feira deve ter aberturas de sol em meio à forte nebulosidade, com sensação de abafamento e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há também alerta para risco de temporais no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro.

No centro-sul do Espírito Santo, o sol aparece e as pancadas de chuva devem ocorrer entre o fim da tarde e a noite. Já o norte capixaba e o norte de Minas Gerais seguem com predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva.