Um vendaval acompanhado de chuva forte derrubou parte da cobertura de uma arquibancada, que estava com público, do Autódromo Internacional de Mato Grosso, na noite desta quinta-feira (13). No local, que fica no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, ocorria um treino aberto da Stock Car.
Segundo o governo do estado, não houve feridos graves, e todas as pessoas envolvidas receberam atendimento pelas equipes médicas presentes no local. As atividades devem ser retomadas nesta sexta (14).
Incidente causou correria
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que parte da cobertura de uma das arquibancadas desaba. No momento, o público estava presente acompanhando os treinos livres.
Um dos registros mostra um carro de passeio danificado após ser atingido pela estrutura metálica. Os relatos de quem estava no local é de que a cobertura toda teria ficado comprometida.
Autódromo novo
O Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso recebe a 10ª etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car, na noite desta sexta-feira (14). A pista de 4.500 metros de extensão foi reformada e vai receber pela primeira vez uma corrida noturna.
O incidente ocorreu durante os minutos finais da primeira atividade desta etapa do circuito da competição. Segundo o governo, o cronograma foi ajustado e deve seguir o previsto normalmente neste final de semana na capital mato-grossense.