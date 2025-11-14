Reprodução/redes sociais Momento em que cobertura da arquibancada desaba em Cuiabá

Um vendaval acompanhado de chuva forte derrubou parte da cobertura de uma arquibancada, que estava com público, do Autódromo Internacional de Mato Grosso, na noite desta quinta-feira (13). No local, que fica no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, ocorria um treino aberto da Stock Car.

Segundo o governo do estado, não houve feridos graves, e todas as pessoas envolvidas receberam atendimento pelas equipes médicas presentes no local. As atividades devem ser retomadas nesta sexta (14).

Incidente causou correria

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que parte da cobertura de uma das arquibancadas desaba. No momento, o público estava presente acompanhando os treinos livres.

Um dos registros mostra um carro de passeio danificado após ser atingido pela estrutura metálica. Os relatos de quem estava no local é de que a cobertura toda teria ficado comprometida.

Autódromo novo

O Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso recebe a 10ª etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car, na noite desta sexta-feira (14). A pista de 4.500 metros de extensão foi reformada e vai receber pela primeira vez uma corrida noturna.





O incidente ocorreu durante os minutos finais da primeira atividade desta etapa do circuito da competição. Segundo o governo, o cronograma foi ajustado e deve seguir o previsto normalmente neste final de semana na capital mato-grossense.