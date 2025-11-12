Reprodução Desabamento de casa no bairro de Cajazeiras 2, em Salvador

Uma casa, localizada no bairro de Cajazeiras 2, em Salvador (BA), desabou na manhã desta quarta-feira (12) após fortes chuvas na região. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram soterradas, mas foram resgatadas com vida.

As vítimas, ainda conforme a corporação, foram encaminhadas para o Hospital Eládio Lassere, onde seguem sob cuidados médicos. No entanto, não há informações sobre o estado de saúde do casal.

Chuva intensa em Salvador

Desde a noite da última terça-feira (11), a cidade de Salvador vem sofrendo com as fortes chuvas. Em 24 horas a capital baiana registrou 85 milímetros de precipitação, ou seja, 76% do total esperado, que é de 108,2 mm.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a precipitação deve continuar ao logo desta quarta-feira (12). No último boletim divulgado pela Codesal, Salvador saiu do nível de observação para atenção. "Por conta de uma frente fria vinda da região Sul do país influenciando nas condições do tempo, trazendo fortes chuvas e rajadas de vento", salientou.



