Marcello Casal Jr/Agência Brasil Instabilidades seguem atuando em todos os estados nesta sexta (14)

As instabilidades predominam em boa parte do Brasil nesta sexta-feira (14), com riscos de temporais no Centro-Oeste e no oeste da região Norte. Enquanto isso, a chuva dá uma trégua no Rio Grande do Sul e perde força no Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para tempestade que inclui todo o Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e o Paraná, além de áreas de Minas, Goiás e Mato Grosso. Confira a previsão do tempo e veja onde deve chover nesta sexta.

Sul

No Rio Grande do Sul, a frente fria se afasta e a aproximação de uma área de alta pressão garante tempo firme na maior parte do estado, com chuva fraca apenas no norte. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem subir.

Em Santa Catarina, há chance de chuva fraca e isolada no litoral, enquanto a metade oeste tem pancadas moderadas a fortes. Já no Paraná, os riscos são de temporais no noroeste, oeste e interior, influenciados por uma baixa pressão no Paraguai.

Sudeste

Os meteorologistas do Climatempo indicam o avanço de instabilidades pelo oeste, sul e centro de São Paulo devido a um cavado em médios níveis da atmosfera, que vai trazer nuvens carregadas e pancadas de chuva.

A chuva cai de forma isolada no nordeste mineiro, em áreas do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mas o predomínio é de tempo firme.

Centro-Oeste

A influência da baixa pressão no Paraguai mantém instabilidades e risco de temporais em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, as precipitações começam cedo e se espalham à tarde, principalmente na metade oeste.

Em Goiás, a chuva fica concentrada no extremo sudoeste; nas demais áreas, o tempo segue firme. O Climatempo indica que as temperaturas continuam altas e o clima abafado.

Nordeste

No Recôncavo Baiano, a chuva enfraquece e fica mais concentrada entre o sul da Bahia e Ilhéus. No litoral leste da Bahia e entre Alagoas e Rio Grande do Norte, pode chover de forma fraca e isolada, assim como no litoral do Ceará e no Maranhão. Nas demais áreas da região, o sol predomina e as temperaturas seguem altas.





Norte

A metade oeste da região, além de Roraima e Rondônia, segue com instabilidades e risco de pancadas moderadas a fortes, incluindo eventuais temporais. O Inmet emitiu alerta de perigo para chuvas intensas no Amazonas e no Acre, que podem chegar a 100 mm no dia.

No Pará, a chuva se restringe ao extremo oeste. No restante do estado, assim como no Tocantins e no Amapá, o tempo permanece firme.