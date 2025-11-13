Reprodução/Metsul Meteorologia Novos temporais serão sentidos no Sul

O avanço de uma frente fria mantém o tempo instável em parte do país nesta quinta-feira (13), com possibilidades de fortes chuvas isoladas, como em São Paulo e no Triângulo Mineiro. Enquanto isso, outras regiões seguem com tempo firme e calor intenso.

No interior do Nordeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para umidade relativa do ar que varia entre 30% e 20%. No noroeste do Sul, o alerta é d e perigo para tempestade com precipitação de até 100 mm por dia. Confira a previsão do tempo.

Sul

O tempo segue instável no norte do Rio Grande do Sul, norte de Santa Catarina e no Paraná, com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e risco de temporais, principalmente no Paraná, segundo o Climatempo.

O tempo volta a ficar mais estável no restante da região, e principalmente no Rio Grande do Sul. As temperaturas sobem em boa parte do estado e no norte do Paraná, mas ficam mais amenas na metade sul paranaense em Santa Catarina.

Sudeste

rawpixel.com/Freepik Tempo fica ensolarado e firme no RJ





A chegada da chuva na região é sentida ao longo do dia no oeste de São Paulo e em Minas Gerais, que terá risco de temporais no Triângulo Mineiro. Na capital paulista, o sol aparece entre nuvens pela manhã com possibilidade de chuva forte à tarde. As temperaturas sobem, com variação entre 17°C e 30°C.

O tempo segue firme, com sol e calor, no Rio de Janeiro e no Espirito Santo, além das outras áreas de São Paulo e Minas. Na capital fluminense a temperatura pode chegar 33ºC.

Centro-Oeste

Chove no Mato Grosso do Sul desde cedo, com risco de temporais e altos volumes na metade sul, segundo o Climatempo. As instabilidades avançam pelo estado ao longo do dia.

No Mato Grosso, as pancadas se intensificam à tarde, principalmente no oeste e sul. Em Goiás, a chuva se restringe ao sul, e o restante do estado segue com tempo aberto.

Nordeste

Entre Ilhéus e Salvador, ocorrem pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com risco de temporais. Os alertas de tempestade seguem sobre a área.





No interior e oeste da Bahia, no Maranhão e entre Alagoas e Rio Grande do Norte, a chuva é fraca e isolada. Nas demais áreas, o tempo segue firme e seco, com umidade baixa no interior do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia.

Norte

A chuva aparece no começo da manhã e ganha força ao longo do dia no Amazonas, Acre, Rondônia, oeste do Tocantins e oeste do Pará. No Amapá, a previsão é de tempo firme. As temperaturas seguem elevadas e o clima fica abafado em toda a região.