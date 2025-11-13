Reprodução O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL)

A troca de farpas entre o governador do Mato Grosso (MT), Mauro Mendes (União) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde fevereiro, ganha um novo capítulo.

Nos últimos dias, os dois haviam trocado ofensas: Mendes chamou Eduardo Bolsonaro de louco, por conta de recentes ataques ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em resposta, nas redes sociais, o parlamentar disparou com palavrões contra o governador.

Nesta quinta-feira (13), Mendes voltou a reagir às críticas que o deputado tem feito ataques a aliados da direita.



Em entrevista ao influenciador Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, durante a COP 30, em Belém (PA), Mendes defendeu a união do campo conservador e disse que Eduardo Bolsonaro precisa parar de criar confusão para que a direita volte a vencer as eleições no próximo ano.

O governador do Mato Grosso afirmou que tem visto o deputado criticar figuras importantes da direita, como o governador de São Paulo e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).



Ele também retrucou críticas de Eduardo sobre uma suposta falta de empenho na defesa da anistia aos investigados dos atos de 8 de janeiro.



Mendes disse que não precisa divulgar publicamente suas ações, mas que ele tem atuado e que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem conhecimento disso.



“Seria muito bom se ele parasse com essas confusões, porque aí sim, se a direita voltar a ganhar no país, nós vamos acabar com esses problemas, inclusive com o pai dele”, destacou.



E prosseguiu reagindo às provocações de Eduardo Bolsonaro.



“Quando eu vejo ele se comportando dessa forma, me dá a sensação de que o [presidente] Lula está correto. O Lula chamou ele [Eduardo] de camisa 10. Ou seja, depois que ele entrou em campo lá nos Estados Unidos, o que ele conseguiu na prática? Colocar o pai dele na prisão", enfatizou.







O governador também mencionou uma declaração de Eduardo Bolsonaro que veio a público, em agosto, por meio de um relatório da Polícia Federal (PF), chamando o pai de ingrato.

"Meu Deus, como que eu vou chamar o meu pai de ingrato? Ele me criou, me alimentou, me deu a vida. Ele é o que é hoje, porque Jair Messias Bolsonaro é o grande líder da direita no país, uma pessoa que merece o nosso respeito”, concluiu Mauro Mendes.



