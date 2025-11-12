Reprodução/MIDR Antes e depois de Rio Bonito do Iguaçu (PR) após o tornado

Imagens de satélite produzidas após o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na sexta-feira (07), mostram a dimensão dos estragos deixados pelo fenômeno.

O material, elaborado com dados coletados em 10 de novembro, permitirá à Defesa Civil Nacional avaliar com precisão as áreas mais afetadas e as estruturas que precisarão de apoio federal para planejar as ações de resposta e reconstrução na cidade.

Segundo o diretor substituto do Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil da Sedec, Bráulio Eduardo Maia, um levantamento aéreo foi feito com drone, cobrindo entre 70% e 80% da área central do município. Outro mapeamento, que incluirá a zona rural, ainda será realizado.

O trabalho resultou em cerca de 1.500 imagens usadas para montar o ortomosaico, uma grande composição fotográfica que mostra, com precisão, o panorama da cidade após o tornado.

“O ortomosaico é como se fosse a junção de todas essas fotos, formando uma grande imagem que mostra a cidade por completo. Ele nos ajuda a planejar e contabilizar a reconstrução das casas, além de identificar edificações públicas danificadas que podem receber apoio do Governo Federal”, explicou o diretor.

“Nossas equipes estão em campo, o centro da cidade foi muito danificado, com várias edificações destruídas ou destelhadas”, afirmou Maia.

Reconstrução e apoio federal

Desde o primeiro momento após o desastre, equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) estão no município para auxiliar a prefeitura no levantamento dos danos, na estimativa de prejuízos e na documentação necessária para a liberação de recursos federais. O trabalho conta com o apoio de profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Até agora, a Sedec aprovou dois planos de trabalho voltados à reconstrução de cinco prédios públicos destruídos em Rio Bonito do Iguaçu. Outros levantamentos continuam em andamento para incluir novas estruturas danificadas.

A documentação será enviada à prefeitura e a órgãos do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, garantindo a integração das ações entre os entes federados.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, reforçou que a prioridade é oferecer assistência imediata à população atingida.

“O Governo Federal está mobilizado para apoiar o Paraná. Nossas equipes estão atuando em campo, ao lado das defesas civis estadual e municipais, para garantir atendimento às famílias atingidas e apoiar a reconstrução das áreas afetadas”, afirmou o ministro.

Com base nos levantamentos em andamento e nas imagens de alta resolução, a Defesa Civil Nacional seguirá acompanhando o processo de reconstrução de moradias e de infraestrutura pública no município.